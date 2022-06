Bollettino Covid 9 giugno 2022: sale il tasso di positività. La situazione nelle singole regioni

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 23.042 i nuovi casi di Covid-19 e 84 decessi secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’epidemia da coronavirus in Italia. Cresce di un punto rispetto a ieri il tasso di positività, che arriva al 12,9% contro l’11,9% del bollettino precedente, a fronte di 179.127 tamponi processati, tra molecolari e antigenici.

I dimessi o guariti sono 27.228 in più mentre le persone attualmente positivi sono -3.778 per un totale di 625.217.

Bollettino Covid 9 giugno 2022, la situazione negli ospedali

I posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive sono 197 in tutta Italia, due in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite dalla rianimazione, con 31 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Nelle aree Covid dei reparti ordinari sono invece 62 in meno i ricoveri rispetto al bollettino precedente, per complessivi 4.234.

Bollettino Covid 9 giugno 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione Covid in Italia è possibile osservare l’attuale andamento dei contagi.

Bollettino Covid 9 giugno 2022, la situazione nelle regioni

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

Lombardia: 2.914.992 (97.060) (3.273)

Veneto: 1.767.654 (27.587) (2.001)

Campania: 1.726.972 (121.507) (1.994)

Lazio: 1.599.626 (117.518) (2.888)

Emilia-Romagna: 1.499.876 (17.092) (1.994)

Sicilia: 1.213.008 (61.207) (2.190)

Piemonte: 1.206.603 (25.538) (1.233)

Toscana: 1.160.232 (23.838) (1.394)

Puglia: 1.143.925 (17.624) (1.547)

Marche: 477.324 (3.453) (579)

Liguria: 453.747 (4.940) (582)

Abruzzo: 409.831 (16.825) (526)

Calabria: 394.691 (32.494) (487)

Friuli Venezia Giulia: 381.776 (19.632) (431)

Sardegna: 318.555 (11.017) (761)

Umbria: 289.795 (7.013) (474)

P.A. Bolzano: 219.683 (1.607) (222)

P.A. Trento: 168.714 (1.185) (125)

Basilicata: 139.108 (14.509) (190)

Molise: 66.650 (3.181) (122)

Valle d’Aosta: 36.833 (390) (29)

Bollettino Covid 9 giugno 2022, la situazione un anno fa

Un anno fa, in questa stessa data, ci sono stati 2.199 nuovi casi e 77 decessi. Le persone “attualmente positive” erano 174.935 .

Coronavirus, totale vaccini somministrati in Italia

A oggi in Italia sono stati somministrati 137,91 milioni di dosi di vaccino anti Covid.

Totale con almeno una dose: 49,39 milioni (91,49% della popolazione).

Totale ciclo vaccinale: 48,64 milioni (90,08% della popolazione).

Totale dose addizionale/richiamo (booster): 39,64 milioni (83,09% della popolazione).

Totale seconda dose booster: 1,10 milioni (24,81% della popolazione).