Bollettino Covid 24 luglio 2022, contagi e decessi ancora in calo. La situazione regione per regione

Il ministero della Salute ha diffuso nel pomeriggio di domenica 24 luglio 2022 il bollettino che riepiloga la situazione Covid-19 in Italia, con tutti i dati aggiornati relativi ai nuovi contagi da coronavirus, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali.

Bollettino Covid 24 luglio 2022: tutti i dati aggiornati

Rispetto al bollettino Covid del 23 luglio 2022, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 51.208 nuovi casi su 262.032 tamponi eseguiti (sabato erano stati 68.170 su 350.630 tamponi processati).

Il numero totale delle persone contagiate dal virus da quando è scoppiata la pandemia è salito a 20.660.065. Il tasso di positività è al 19,5% (sabato era al 19,4%).

Fonte foto: Protezione Civile La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia aggiornata alla data di domenica 24 luglio 2022.

Risulta in calo il dato dei decessi registrati: 77 contro i 116 di sabato 23 luglio. Le vittime totali registrate dall’inizio della pandemia in Italia sono 170.875. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 53.793 (sabato erano stati 86.637), per un totale che è salito così a 19.059.325.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 405, mentre gli ingressi giornalieri sono 28. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.925, 86 in più rispetto alla giornata di sabato.

Bollettino Covid 24 luglio 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito è riportata la situazione Covid-19 in Italia, regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi Covid, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo (sempre tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.321.929 (155.847) (6.366)

Campania: 2.072.882 (179.150) (5.835)

Veneto: 2.056.913 (99.961) (5.285)

Lazio: 1.922.660 (228.313) (4.777)

Emilia-Romagna: 1.728.701 (76.050) (4.432)

Sicilia: 1.528.211 (169.893) (3.521)

Puglia: 1.370.175 (71.977) (3.480)

Piemonte: 1.359.648 (58.418) (3.761)

Toscana: 1.318.369 (95.587) (2.627)

Marche: 561.253 (20.437) (1.981)

Liguria: 524.253 (22.547) (1.314)

Abruzzo: 493.153 (54.036) (1.784)

Calabria: 481.333 (73.568) (1.724)

Friuli Venezia Giulia: 443.643 (22.772) (1.129)

Sardegna: 407.506 (40.790) (1.263)

Umbria: 343.548 (22.041) (1.191)

P.A. Bolzano: 243.686 (7.140) (380)

P.A. Trento: 191.048 (7.730) (496)

Basilicata: 166.829 (15.883) (450)

Molise: 80.357 (5.733) (347)

Valle d’Aosta: 41.254 (1.796) (112)

Bollettino Covid 24 luglio 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, in questa stessa data, cioè il 24 luglio 2021, si registravano 5.140 nuovi casi di Covid-19 e 5 decessi. Il tasso di positività era al 2%.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di domenica 24 luglio 2022 sono state somministrate in Italia 139.205.235 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

• Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.414.003 (91,52% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

• Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.664.574 (90,13% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

• Totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 51.713.195 (95,78% della popolazione over 12)

• Totale con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42.626.007 (89,36% della popolazione over 12).