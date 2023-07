Beppe Grillo lancia i battaglioni della salvezza dopo le brigate di cittadinanza: l'idea del Garante del M5S

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Nuova provocazione di Beppe Grillo. Dopo le “brigate di cittadinanza“, di cui aveva parlato giorni fa dal palco della manifestazione del M5S contro la precarietà, il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle se ne esce con un’altra delle sue, lanciando i “battaglioni della salvezza“.

Beppe Grillo a Roma

La nuova provocazione parte da Roma, dove Beppe Grillo è arrivato nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, per due giorni di incontri con Giuseppe Conte e i parlamentari pentastellati.

Come riporta Adnkronos, il co-fondatore del Movimento 5 Stelle avrebbe espresso ai suoi l’intenzione di essere più presente nella Capitale, per avere contatti più frequenti con deputati e senatori, come da loro richiesto nel corso dell’ultima visita.

Beppe Grillo lancia i battaglioni della salvezza

Intercettato da LaPresse fuori dall’hotel, Beppe Grillo ha parlato di una idea a cui stanno lavorando, i “battaglioni della salvezza“, che nel nome hanno un evidente richiamo all’esercito della salvezza.

“Sono gruppi di persone che vanno nei territori a portare il messaggio dell’Altrove, andare nelle periferie ad aiutare chi ha bisogno e aiutare anche a diminuire gli eccessi, come nella filosofia sia del Movimento che dell’Altrove”, ha detto il comico genovese.

Alla domanda su come siano organizzati, Grillo ha risposto: “Stiamo organizzandoli adesso, non lo so ancora. I battaglioni dell’Altrove saranno straordinari”.

Fonte foto: ANSA Grillo e Conte alla manifestazione del M5S del 17 giugno a Roma

Le polemiche dopo le “brigate di cittadinanza”

I “battaglioni della salvezza” richiamano un’altra provocazione lanciata da Grillo, quella delle “brigate di cittadinanza“, che aveva suscitato numerose polemiche.

Grillo aveva lanciato un appello a formare le “brigate di cittadinanza” sabato 17 giugno a Roma, dal palco della manifestazione del Movimento Cinque Stelle contro la precarietà.

Polemiche poi rinfocolate da una foto col passamontagna pubblicata due giorni dopo sui social. Il garante del M5S aveva poi risposto alle polemiche con un video: “Per favore fermatevi, era una boutade. Ma, è possibile che prendete tutto sul serio?”.