Bari, tragedia dopo il calcetto con gli amici: folgorato dal phon mentre si asciuga i capelli, morto 31enne

Era da poco tornato dal campo di calcetto dove aveva giocato con gli amici, ma proprio mentre si stava asciugando i capelli dopo la doccia ha perso la vita. È morto folgorato dal phon che stava utilizzando in casa, in zona Japigia a Bari, il 31enne Leonardo Schingaro. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per i sopralluoghi di rito.

Folgorato dal phon, morto 31enne

La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì 7 novembre 2022, dopo che il giovane aveva giocato con gli amici in un campo non molto distante da casa. Tornato nella sua abitazione del quartiere Japigia di Bari, il 31enne Leonardo Schingaro ha perso la vita mentre si stava asciugando i capelli.

Fatale la scarica elettrica partita dal phon che stava utilizzando, col suo cuore che è andato in arresto non lasciandogli scampo. Crollato a terra, il 31enne è stato soccorso prima dai familiari che hanno chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari, però, per Leonardo non c’era più nulla da fare.

Secondo quanto riferito da Radionorba, il 31enne era un grande tifoso dell’Inter e di recente aveva seguito i nerazzurri di Simone Inzaghi in una trasferta europea. Leonardo, infatti, era da poco tornato da Monaco di Baviera dove aveva assistito al match tra Bayern Monaco e Inter dello scorso 1 novembre, gara persa 2-0 dagli italiani.

Il cordoglio sui social

Appresa la notizia, sulla sua pagina Facebook si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio. Un’amica ha scritto: “Stasera quando la luce sarà andata via, quando tutti saremo a letto e ripenseremo alla giornata di oggi, un pensiero costante e martellante nella mente e nel cuore accomunerà le nostre persone… tu che con il tuo sorriso e il tuo buonumore travolgente riuscivi sempre a strappare una risata. Tutti dovremmo pensare a come e quanto siamo fortunati e non lo sappiamo, a come dobbiamo apprezzare e vivere ogni giorno al meglio