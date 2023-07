Avvolta dal nastro la statua di Indro Montanelli a Milano: blitz degli attivisti di Extinction Rebellion

Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion contro la statua di Indro Montanelli, a Milano. Nella mattinata di sabato 22 luglio, gli ambientalisti hanno avvolto con nastro giallo e nero la statua del celebre giornalista, posta nei giardini pubblici di Milano, intitolati a Montanelli stesso.

Cos’è successo

Nella mattinata di sabato 22 luglio gli attivisti di Extinction Rebellion – movimento ambientalista internazionale con sede nel Regno Unito – ha avvolto parzialmente con del nastro la statua di Montantelli, già oggetto in passato di contestazioni.

Sul basamento e lungo il muretto che fa da cornice al monumento, riferisce l’Ansa, gli attivisti hanno incollato cartelli con la scritta “Aria pericolosa per la salute umana”. Vicino un triangolo che avverte: “Nell’aria che stai respirando sono stati rilevati inquinanti oltre la soglia di sicurezza per la salute umana”.

Le parole degli ambientalisti

Gli attivisti affermano in una nota che l’area del parco,” così come l’intera pianura padana”, viene definita “pericolosa per la salute umana dalla comunità scientifica”, soprattutto “per anziani e bambini”.

Gli attivisti nei giorni scorsi avevano già “reso inaccessibili” per gli stessi motivi tramite nastro segnaletico le zone gioco in diversi parchi della città.

Gli attivisti contro il giornalista e fondatore de Il Giornale

Indro Montanelli, scrivono i militanti di Extinction Rebellion, “è il simbolo di un passato, ma anche di un presente, costruito sul mito della crescita infinita, dello sfruttamento di territori, persone e risorse”.

Presa di mira la statua di Indro #Montanelli a Milano, ricoperta con del nastro giallo e nero da un gruppo di attiviste di #ExtinctionRebellion. pic.twitter.com/IQZTq362RF — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) July 22, 2023

Per questo, affermano, “abbiamo scelto questo monumento, per denunciare la miopia del Governo italiano e regionale rispetto alla crisi ecoclimatica e all’inquinamento atmosferico”

La statua dedicata al giornalista è da tempo oggetto di proteste e tre anni fa è stata imbrattata di vernice.

Ennesima azione di protesta degli attivisti per il clima

Il 21 maggio 2023 gli attivisti di Extinction Rebellion si sono presentati con i canotti al Salone del Libro di Torino per denunciare le responsabilità dell’alluvione; in un’altra azione dimostrativa di protesta, gli attivisti di Ultima Generazione, lo scorso 3 giugno, hanno preso di mira il Battistero di Firenze cospargendo il selciato di vernice.

A Roma, in via della Conciliazione, il 29 maggio, gli attivisti si erano sdraiati sull’asfalto come se fossero cadaveri per protestare contro la condanna inflitta a Maria Rosa Ester Goffi e Guido Viero da parte del tribunale Vaticano