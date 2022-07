Autocisterna di gpl si ribalta in autostrada, A16 chiusa al traffico nel Foggiano: ferito il conducente

Tragedia sfiorata sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto tra Cerignola Ovest e il Bivio A16/A14, nel Foggiano. Un’autocisterna che stava trasportando gpl si è ribaltata intorno alle 13 di oggi, martedì 26 luglio, finendo fuori strada. Secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia in un comunicato, la strada è stata chiusa all’altezza del km 167 in entrambe le direzioni.

Nessuna fuoriuscita di gas dal mezzo, ferito il conducente

Fortunatamente, dal mezzo pesante non è fuoriuscita alcuna quantità di gas e non sono scoppiati incendi. Come riporta l’Ansa, il conducente ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato all’ospedale Tatarella di Cerignola, in provincia di Foggia, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del soccorso sanitario, gli agenti della polizia stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Fonte foto: Virgilio Notizie L’area nel Foggiano dove si è ribaltata l’autocisterna di gpl

Info per i viaggiatori

Autostrade per l’Italia, in un comunicato, fornisce alcune indicazioni per gli automobilisti che intendono percorrere l’autostrada:

per gli utenti provenienti da Napoli e diretti in A14 in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, si consiglia di entrare in A14 a Canosa;

per gli utenti provenienti da Napoli e diretti in A14 direzione Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, si consiglia di entrare in A14 Cerignola est;

per gli utenti in viaggio sulla A14, provenienti dalla A14 nord e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Cerignola est per immettersi in A16 a Cerignola ovest;

per gli utenti in viaggio sulla A14 e provenienti da Bari e diretti verso Napoli, si consiglia di uscire a Canosa o Foggia per poi prendere la A16 a Cerignola ovest o Candela;

per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Roma si consiglia di percorrere la A14 Bologna-Taranto in direzione di Pescara e successivamente la A25 Torano-Pescara.