Grandine a Bari e allagamenti nel Gargano dopo i temporali, il video delle strade diventate fiumi di fango

L’ondata di maltempo che ha colpito Bari e il Gargano con temporali e grandine ha portato il dipartimento della Protezione Civile a prorogare l’allerta meteo gialla per altre 24 ore. Nel capoluogo di provincia e zone limitrofe si registrano allagamenti che stanno creando disagi alla viabilità.

Maltempo a Bari e nel Gargano, la situazione

Il maltempo insiste sulla Puglia. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno i volontari della Protezione Civile sono impegnati a monitorare quanto sta accadendo tra le province di Bari e Foggia dopo i rovesci che hanno colpito e stanno colpendo il territorio.

Nella mattina di giovedì 27 marzo, dopo alcune ore di variabilità in cui si sono alternati rovesci e schiarite, la situazione è peggiorata con grandinate che hanno colpito il Gargano, specialmente a San Nicandro Garganico (Foggia) dove 90 mm di pioggia si sono riversati tra il 26 marzo e il giorno 27.

Per alcune zone del Barese la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione che interessa le aree di Gioia del Colle e Noci, dove sono attese precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale” sulla Puglia Settentrionale.

L’allerta arancione, ricordiamo, riguarda il rischio idrogeologico, ma lo stesso rischio con temporali è previsto in tutto il Salento. Per i Bacini del Lato e del Lenne, invece, il rischio idrogeologico è di tipo idraulico e per temporali.

Il comunicato del sindaco di San Nicandro Garganico

Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico, in una nota pubblicata sui social parla di “allagamenti nella Piana di Sagri e nella Sacca Orientale” e segnala “detriti sulla strada per Torre Mileto” e lungo quella per Ponte d’Elio.

Ancora, Vocale riferisce all’Ansa che “la situazione è sotto controllo“, ma sui social invita la popolazione alla “massima prudenza” e ad “evitare assolutamente di recarsi nelle aree rurali”.

Prorogata l’allerta meteo

Come già riportato, le condizioni meteo che imperversano sulla Puglia hanno portato la Protezione Civile a prorogare l’allerta meteo. L’avviso era stato diramato alle 2 della notte tra mercoledì 26 e il 27 con valenza di 18 ore. L’allerta gialla riguardava gran parte della regione, l’allerta arancione interessava in particolar modo il Barese.

Con le persistenti condizioni avverse, nel pomeriggio di giovedì 27 marzo l’allerta è stata prorogata per altre 24 ore. Recentemente gli stessi disagi hanno interessato la Toscana e l’Emilia Romagna. Nella giornata di mercoledì 26 un turbine di bassa pressione con precipitazioni anche a carattere temporalesco ha attraversato il Lazio.