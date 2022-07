Auto si scontra con un camion, 11enne muore con la mamma dopo il frontale: in ospedale gli altri due figli

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Tragedia sulla strada provinciale. Una donna di 52 anni e sua figlia, una ragazzina di 11, sono morte in seguito a un incidente a bordo dell’auto guidata dalla madre, che si è scontrata frontalmente con un camion. Per loro non c’è stato nulla da fare. In auto viaggiavano anche gli altri due figli della donna, trasportati in ospedale insieme al conducente del mezzo pesante. Stavano rientrando a casa dopo una giornata di mare.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 25 luglio sulla strada provinciale 580 che collega Laterza e Ginosa, in provincia di Taranto.

La donna alla guida dell’auto era in compagnia dei suoi tre figli, la famiglia – originaria di Altamura, comune del Barese – stava rientrando da una vacanza al mare.

Per cause ancora da accertare, l’auto si è scontrata con un camion, che procedeva in direzione opposta.

La 52enne e la figlia più piccola, di 11 anni, sono morte.

Lo schianto è avvenuto nei pressi del liceo Vico.

Come stanno gli altri due figli della donna

Gli altri due figli sono stati trasportati all’ospedale di Castellaneta, insieme al conducente del mezzo pesante.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

La strada della morte

L’incidente è avvenuto vicino al luogo in cui domenica 24 luglio era morto un motociclista 20enne di Santeramo in Colle (provincia di Bari), Giovanni Perrone: era una promessa dell’atletica leggera.

Per cause da accertare, è finito contro un muretto in sella alla sua moto.

Sempre in Puglia, il 18 luglio, una coppia di motociclisti è morta a San Foca, nel Salento.