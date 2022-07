Incidente nel Salento, coppia di motociclisti muore sul colpo a San Foca: la ricostruzione della tragedia

Avevano trascorso una serata insieme ad alcuni amici nella marina di Melendugno, ma lungo la strada di casa hanno perso la vita a bordo della moto. Questo il triste racconto dell’incidente nel Salento consumatosi nella notte tra domenica 17 luglio e lunedì 18.

Lui, Antonio Carlà, aveva 47 anni ed era il titolare del locale ‘Fermata Ariosto’ di Lecce, e secondo la stampa locale era una persona molto stimata nella zona. Lei, Sara Rollo, aveva 43 anni ed era di San Donato. La coppia viaggiava a bordo della Ducati Rossa e aveva appena passato l’ingresso di San Foca, lungo il corso principale di Melendugno, con gli amici a seguito.

Secondo una prima ricostruzione Antonio e Sara avrebbero impattato a forte velocità contro il cordolo della pista ciclabile. L’impatto avrebbe causato la perdita di controllo del mezzo. Così i due motociclisti sono stati sbalzati a 500 metri dalla due ruote sulla quale stavano viaggiando. Il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi degli amici che, insieme a loro, stavano facendo rientro a casa.

La coppia, infatti, precedeva il corteo e per questo gli amici si sono resi conto dell’incidente pochi secondi dopo, quando lungo la strada hanno incontrato la moto dei due motociclisti riversa sull’asfalto.

Tempestiva è stata la chiamata dei soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso della coppia. Per il momento non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente nel Salento sono ancora in corso, con i rilievi fatti dai carabinieri e dalla polizia locale.

Sempre il 17 luglio un’altra tragedia ha colpito un uomo a bordo della sua due ruote: un rider di 47 anni ha perso la vita ad Angri mentre svolgeva il suo lavoro.