Auto si schianta contro un albero a Gorgo al Monticano: morte due ragazze di 17 e 19 anni. Gravi due giovani

Ancora sangue sulle strade italiane. Due ragazze di 17 e 19 anni sono morte in un gravissimo incidente stradale avvenuto nel Trevigiano, a Gorgo al Monticano. Le due giovani erano a bordo di un’auto che è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. In gravi condizioni altri due ragazzi.

Auto si schianta contro un albero a Gorgo al Monticano

Come riporta Ansa, l’incidente si è verificato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo, poco dopo la mezzanotte, nel comune di Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso.

Per cause da accertare, una Bmw 420 che procedeva da Motta di Livenza in direzione di Gorgo al Monticano è finita fuori strada ed è andata a schiantarsi contro un albero a lato della carreggiata, sul lato opposto rispetto al senso di marcia.

Il tragico incidente è avvenuto a Gorgo al Monticano (Treviso)

Morte due ragazze di 17 e 19 anni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. A bordo della vettura viaggiavano quattro giovani, due ragazzi e due ragazze.

Purtroppo per le due giovani, che sedevano dietro, non c’è stato niente da fare: il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Come riporta Treviso Today, si tratta di una ragazza di 19 anni residente a Ponte di Piave e di una 17enne di Oderzo.

Feriti gravemente due ragazzi

Feriti gravemente invece i due ragazzi, che sono stati estratti dalle lamiere dell’auto accartocciata dai vigili del fuoco e affidati alle cure del 118. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale.

Il giovane alla guida della vettura, un 19enne di Pravisdomini (Pordenone), è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso; l’altro, un 18enne di Motta di Livenza, è stato ricoverato all’ospedale di Mestre.