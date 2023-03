Auto di un finanziere esplode a Bacoli, c'era una bomba: militare uscito miracolosamente illeso dall'attentato

Un ufficiale della Guardia di Finanza è rimasto miracolosamente illeso dall’esplosione della propria autovettura avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 21 marzo a Bacoli (Napoli), in località Bellavista, dove è attualmente residente.

Trovato un ordigno e dei bossoli: si è trattato di un attentato

A seguito degli accertamenti effettuati sulla carcassa dell’auto da parte del raggruppamento delle investigazioni scientifiche e del nucleo artificieri di anti-sabotaggio dell’arma dei Carabinieri, è stato ritrovato un ordigno e dei bossoli. Vale a dire la conferma di quanto ipotizzato già nella tarda serata di ieri: si è trattato di un attentato.

Il finanziere, originario di Reggio Emilia ma residente a Bacoli da circa sei mesi, se l’è cavata soltanto con dei lividi e delle escoriazioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Bacoli, il Comando Carabinieri di Pozzuoli ed i Vigili del Fuoco.

Il finanziere si è salvato uscendo dal finestrino della vettura

L’uomo, che dopo l’esplosione è stato trasportato all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli senza aver riportato gravi danni, si è salvato a seguito della tempestiva uscita dal veicolo attraverso il finestrino.

Quando la Lancia Delta alimentata a diesel è esplosa all’imbocco del vialetto d’accesso dell’abitazione del finanziere, questo è riuscito a catapultarsi fuori dall’abitacolo.

Il boato ha provocato panico e spavento tra i cittadini che hanno assistito alla scena e che dimorano nei pressi del luogo dell’attentato.

Il finanziere e l’indagine sui parcheggiatori abusivi

Attivo presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, l’ufficiale delle fiamme gialle sarebbe impegnato in una importante azione investigativa che mira a indebolire il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Le indagini per scoprire chi è l’autore dell’attentato sono in corso.