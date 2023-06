Associazione autonoleggiatori smentisce il titolare sulla Lamborghini agli youtuber: perché non si poteva dare

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Sono diversi gli aspetti da chiarire sull’incidente avvenuto alcuni giorni fa a Casal Palocco, costato la vita al piccolo Manuel Proietti, 5 anni. Il titolare dell’autonoleggio ha dichiarato i ventenni youtuber potevano prender a nolo il Suv Lamborghini coinvolto nello schianto. Ora però arriva a smentirlo il presidente di Aniasa, l’associazione nazionale dell’autonoleggio.

Lamborghini agli youtuber, perché non si poteva dare

In un’intervista rilasciata a Radio Capital, il presidente dell’Associazione Nazionale Industria di Autonoleggio (Aniasa), Giuseppe Benincasa, ha spiegato perché a suo parere gli youtuber di “The Bordeline” non potevano noleggiare e guidare la Lamborghini Urus coinvolta nell’incidente di Casal Palocco.

“Dal punto di vista giuridico – ha dichiarato – il codice della strada ha introdotto il limite a 21 anni. Limite per determinate categorie di vetture che in realtà è di 3 anni dal conseguimento della patente di guida, per cui per tre anni non si possono guidare veicoli con potenza superiore a 55 Kilowatt per tonnellata, quindi le cosiddette supercar sono escluse”.

“Poi – ha aggiunto – una norma di qualche anno fa ha modificato questo limite consentendo la guida a persone che hanno meno di 3 anni di patente B purché di fianco ci sia una persona che abbia la patente da almeno 10 anni“.

La smentita dell’associazione autonoleggio

Il titolare dell’autonoleggio romano che ha dato il Suv ai cinque ventenni ha dichiarato che “il nostro codice della strada permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione”.

Secondo Benincasa ciò è vero solo in parte: “Bisogna avere almeno 3 anni di possesso patente se vuole guidare da solo. Se vuole guidare dopo un anno deve avere accanto una persona che abbia conseguito la patente da almeno 10 anni. In quel veicolo c’erano più di due persone ma tutte ventenni”.

Fonte foto: ANSA Si continua a portare fiori e peluche sul luogo dell’incidente a Casal Palocco

Limiti di eta per le supercar

C’è poi un altro aspetto su cui si sofferma il presidente dell’associazione nazionale degli autonoleggiatori, che rappresenta oltre il 90% del mercato: le regole che le società di noleggio si autoimpongono.

Molte società adottano come codice proprio dei limiti di età per il noleggio di auto di lusso e supercar, generalmente di 25 o 30 anni. Oltre alla cauzione. “È plausibile che per un veicolo di quel tipo, un SUV della Lamborghini, siano stati chiesti 20.000 euro di cauzione”, ha detto Benincasa.

Il presidente di Aniasa ha aggiunto che l’autonoleggio di Casal Palocco “non è vicina alla nostra associazione”.