Incidente Casal Palocco, i TheBorderline annunciano l'addio da YouTube: le loro parole sul piccolo Manuel

I TheBorderline lasciano Youtube dopo l’incidente di Casal Palocco. Il gruppo ha annunciato di aver chiuso l’attività dopo il gravissimo incidente nel quale, mercoledì 14 giugno, uno dei fondatori, Matteo Di Pietro, 20 anni, ha ucciso il piccolo Manuel, 5 anni, travolgendo con un Suv l’auto della mamma a Casal Palocco, a Roma.

Il messaggio pubblicato sui social

“I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di Theborderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano”.

La tragedia accaduta, spiegano, “è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel”.

Così i due ragazzi hanno annunciato, nella serata di domenica 18 giugno, la chiusura della loro attività su Youtube che dal 2020 ha catturato l’attenzione di milioni di utenti e circa 600 mila iscritti. Il loro messaggio d’addio ha raggiunto, in poco più di un’ora, circa 50 mila visualizzazioni.

Perizia sulla velocità del Suv che ha ucciso Manuel

Nel frattempo proseguono le indagini sull’incidente che ha provocato la morte del piccolo Manuel a Casal Palocco (Roma).

Come riferito dall’Ansa, la velocità a cui viaggiava il suv Lamborghini in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, è forse la chiave principale che stabilirà il livello delle responsabilità di Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per l’omicidio stradale del piccolo Manuel.

Fonte foto: ANSA Il luogo del tragico incidente a Casal Palocco

A breve potrebbero arrivare i risultati della consulenza tecnica che i pm di Roma hanno affidato per accertare a quanti chilometri orari viaggiasse l’auto che mercoledì 14 giugno si è schiantata contro la Smart Forfour sulla quale viaggiava il piccolo Manuel.

I funerali del bambino si svolgeranno nei prossimi giorni dopo il nulla osta della Procura, che ha disposto l’autopsia all’istituto di medicina legale di Tor Vergata.

Cellulari degli youtuber sotto esame

I pm, riferisce l’agenzia Ansa, hanno affidato una consulenza sugli smartphonre dei cinque ventenni che erano a bordo del suv: auto che era stata presa a noleggio da alcuni giorni forse per realizzare una sfida social da postare nella piattaforma utilizzata dal collettivo TheBorderline.

Gli inquirenti intendono verificare se sul cellulare di Mattia Di Pietro vi siano video girati nella fase precedente, durante o anche successiva all’impatto.