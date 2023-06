Minacce di morte contro i TheBorderline, gli youtuber lasciano Roma dopo l'incidente con la Lamborghini

Dopo il messaggio di addio, per i TheBorderline arrivano anche le minacce di morte. A seguito della tragedia di Casal Palocco dove ha perso la vita il piccolo Manuel di 5 anni, i canali social del collettivo guidato da Matteo Di Pietro sono diventati il bersaglio di tutta l’indignazione degli utenti che si sono riversati sui loro profili per commentare, anche in maniera colorita, il fatto di cronaca che li ha visti coinvolti.

I TheBorderline minacciati di morte

Come riporta ‘Repubblica’, contro i TheBorderline si è creato un tornado di indignazione social degenerata in ripetute minacce di morte.

Così i protagonisti della vicenda hanno dapprima oscurato i loro profili social disattivando i commenti e rendendo privati i contenuti, ma la scelta a quanto pare non sarebbe bastata.

I TheBorderline sono stati minacciati di morte sui social, per questo hanno lasciato Roma

Contro il gruppo di youtuber, in effetti, è in corso una campagna mediatica oltremodo presente per riportare tutte le novità del caso, specialmente per ricostruire la dinamica precisa del tragico incidente che ha cagionato la morte del piccolo Manuel Proietti.

Gli youtuber lasciano Roma

‘Repubblica’ scrive che Matteo Di Pietro e gli altri youtuber del gruppo TheBorderline avrebbero lasciato Roma, non sentendosi più al sicuro dopo le minacce di morte.

Di Pietro, ad esempio, avrebbe lasciato la sua casa di Casal Palocco e si sarebbe trasferito in provincia di Viterbo. Di Vito Lo Iacono, invece, si dice che sia partito per l’estero.

Non si hanno notizie, per il momento, sulle decisioni prese dagli altri youtuber coinvolti nella vicenda.

L’addio ai social dei TheBorderline

Nella serata di domenica 18 giugno i TheBorderline hanno rotto il silenzio e hanno annunciato il loro addio al progetto e al mondo social.

Lo hanno fatto, i ragazzi, con un ultimo video pubblicato sul loro canale ufficiale con il semplice titolo “14/06/2023”. Nel loro messaggio hanno scritto: “Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima”.

Quindi: “Per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel”.