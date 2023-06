Parla il noleggiatore del Suv dell'incidente di Casal Palocco: "Patente idonea". E spunta una frase choc

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

A tre giorni dal drammatico incidente di Casal Palocco, costato la vita al piccolo Manuel Proietti, non si placa la polemica contro gli youtuber che hanno causato il gravissimo sinistro. E dopo tante ricostruzioni e critiche per l’auto troppo potente per dei giovani neo patentati, a cercare di fare chiarezza è stato proprio l’autonoleggio che ha fornito il Suv Lamborghini ai The Borderline.

Il noleggiatore torna a parlare

A cercare di mettere le cose in chiaro è stato il noleggiatore Skylimit Rent, la società di noleggio che ha fornito la Lamborghini ai cinque giovani youtuber. L’auto, utilizzata per una challenge che sarebbe di certo finita sul canale social, era infatti stata noleggiata regolarmente.

Come lo stesso titolare dell’autonoleggio ha sottolineato su Facebook, infatti, sono stati fatti tutti i controlli del caso sulla patente di chi ha richiesto l’auto e non c’era alcuna irregolarità. Nonostante tutto, però, da Skylimit Rent arriva il chiaro messaggio: “Questo, ovviamente, non ci esime dal prendere le distanze e dal condannare ogni comportamento irresponsabile al vaglio delle autorità. Ma non siamo in alcun modo co-responsabili o, peggio ancora, complici di ciò che è accaduto poiché il compito della nostra società è offrire servizi, il ruolo di educatori spetta ai genitori“.

La precisazione

Ma nel lungo post dell’autonoleggio, che ha spiegato che in questi giorni ha voluto rispettare il silenzio e il dolore dopo la tragedia avvenuta a Casal Palocco, è arrivata una precisazione.

L’azienda, infatti, ha voluto chiarire alcune informazioni che in questi giorni sono state date in maniera forse un po’ troppo superficiale: “Il nostro codice della strada (nello specifico l’art. 117) permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione“.

La frase choc dello youtuber

Resta comunque l’immane tragedia e i tanti interrogativi ai quali solo gli inquirenti, dopo aver sentito gli youtuber, potrebbero sommamente dare risposta. Ma a sconvolgere ancora una volta sono alcune rivelazioni di testimoni dell’incidente.

Chi ha assistito al tragico sinistro, infatti, non smette di fornire dettagli agli inquirenti, ma c’è anche chi parlando con i giornalisti che da giorni ormai indagano sull’incidente svela alcuni retroscena. Tra questi quello di un uomo, intervistato da “Vita in diretta” sulla Rai, che ha svelato che poco dopo l’impatto tra la Lamborghini e la Smart uno degli youtuber lo aveva visto sconvolto e gli ha detto: “Tranquillo sistemeremo tutto… daremo tanti soldi alla famiglia”.