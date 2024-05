Ascolti tv e dati Auditel venerdì 3 maggio: sfida tra David di Donatello e Viola come il mare in prima serata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gran duello in prima serata. Venerdì 3 maggio la sfida dell’Auditel ha visto protagonisti l’edizione 2024 dei David di Donatello su Raiuno e la prima puntata di Viola come il mare 2, con Can Yaman e Francesca Chillemi, su Canale 5. Ha completato il podio Quarto Grado, su Rete4. Ecco tutti i dati della giornata.

La prima serata del 3 maggio: sfida tra David e Viola come il mare

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, David di Donatello 2024 : 2.818.000 spettatori (17.3%)

: 2.818.000 spettatori (17.3%) Canale5, Viola come il mare 2 : 2.899.000 spettatori (16.7%)

: 2.899.000 spettatori (16.7%) Rete4, Quarto Grado: 1.265.000 spettatori (8.7%)

Fuori dal podio:

Rai2, Diabolik – Ginko all’attacco! : 1.133.000 spettatori (6.1%)

: 1.133.000 spettatori (6.1%) La7, Propaganda Live : 868.000 spettatori (5.8%)

: 868.000 spettatori (5.8%) Nove, Fratelli di Crozza : 1.038.000 spettatori (5.4%)

: 1.038.000 spettatori (5.4%) Italia1, Tata Matilda e il grande botto : 786.000 spettatori (4.1%)

: 786.000 spettatori (4.1%) Rai3, Milva – Diva per sempre : 594.000 spettatori (3.3%)

: 594.000 spettatori (3.3%) Tv8, MasterChef: 418.000 spettatori (2.7%).

Fonte foto: ANSA

Paola Cortellesi ai David di Donatello 2024, assieme ai conduttori Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20,30 alle 21,30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Cinque Minuti : 4.256.000 spettatori (22.4%)

: 4.256.000 spettatori (22.4%) Canale5, Striscia la Notizia : 3.954.000 spettatori (19.6%)

: 3.954.000 spettatori (19.6%) Rai1, Red Carpet David di Donatello: 2.818.000 spettatori (17.3%)

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.627.000 spettatori (8.2%)

: 1.627.000 spettatori (8.2%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.577.000 spettatori (7.8%)

: 1.577.000 spettatori (7.8%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.192.000 spettatori (6.1%)

: 1.192.000 spettatori (6.1%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.130.000 spettatori (5.8%)

: 1.130.000 spettatori (5.8%) Rai2, TG2 Post : 839.000 spettatori (4.1%)

: 839.000 spettatori (4.1%) Rete4, Prima di Domani : 740.000 spettatori (3.7%)

: 740.000 spettatori (3.7%) Nove, Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo : 635.000 spettatori (3.2%)

: 635.000 spettatori (3.2%) Tv8, Tris per vincere: 364.000 spettatori (1.8%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.200.000 spettatori (28.2%)

: 4.200.000 spettatori (28.2%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.969.000 spettatori (25%)

: 2.969.000 spettatori (25%) Canale5, Avanti un Altro!: 2.710.000 spettatori (19.3%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! : 1.745.000 spettatori (16.1%)

: 1.745.000 spettatori (16.1%) Rai3, TGR : 2.068.000 spettatori (13.3%)

: 2.068.000 spettatori (13.3%) Rai3, Blob : 947.000 spettatori (5.5%)

: 947.000 spettatori (5.5%) Rai2, TGSport Sera : 512.000 spettatori (4.9%)

: 512.000 spettatori (4.9%) Rai3, La gioia della musica : 839.000 spettatori (4.6%)

: 839.000 spettatori (4.6%) Rete4, Terra Amara : 613.000 spettatori (3.6%)

: 613.000 spettatori (3.6%) Rai2, S.W.A.T. : 608.000 spettatori (3.6%)

: 608.000 spettatori (3.6%) Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 443.000 spettatori (3.2%)

: 443.000 spettatori (3.2%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 430.000 spettatori (2.7%)

: 430.000 spettatori (2.7%) Tv8, Celebrity Chef : 333.000 spettatori (2.2%)

: 333.000 spettatori (2.2%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 339.000 spettatori (2.1%)

: 339.000 spettatori (2.1%) Italia1, Studio Aperto Mag : 263.000 spettatori (2.1%)

: 263.000 spettatori (2.1%) La7, Padre Brown: 206.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.