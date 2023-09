Ascolti tv e dati Auditel venerdì 15 settembre: Tim Music Awards su Rai1 batte il Grande Fratello su Canale 5

Forse ti può interessare

Appello di Cristiano Malgioglio ad Amadeus: "Al Festival di Sanremo 2024 vorrei monologo sull'omosessualità"

Cristiano Malgioglio ha raccontato di non voler andare a Sanremo come concorrente, ma gli piacerebbe essere all'Ariston per parlare di omosessualità