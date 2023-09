Ascolti tv e dati Auditel 9 settembre: in 6 milioni per la nuova Italia di Spalletti, secondo Renato Zero

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

La sfida dell’Auditel nella prima serata di sabato 9 settembre l’ha vinta la Rai, con il debutto dell’Italia guidata dal nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti. La partita con la Macedonia del Nord, trasmessa su Rai 1, è stata vista da 6 milioni di telespettatori. Al secondo posto, la replica dello show 070 di Renato Zero, andata in onda su Canale 5. Nell’access prime time, prima posizione per Paperissima Sprint Estate. Nel preserale a vincere è stato il programma Reazione a Catena su Rai 1.

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Macedonia del Nord-Italia: 6.018.000 spettatori (39,6%);

6.018.000 spettatori (39,6%); Canale 5, 070 (replica): 1.357.000 spettatori (11%);

1.357.000 spettatori (11%); Italia 1, Windstorm 4: 673.000 spettatori (4,8%);

I programmi fuori dal podio:

Rai 2, Morte in Normandia : 661.000 spettatori (4,8%);

: 661.000 spettatori (4,8%); Rete 4, Io speriamo che me la cavo: 658.000 spettatori (4,8%);

658.000 spettatori (4,8%); La7, Best Eden – Un Pianeta da Salvare: 363.000 spettatori (2,6%);

363.000 spettatori (2,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 361.000 spettatori (2,5%);

: 361.000 spettatori (2,5%); Rai 3, La Padrina: 296.000 spettatori (2,2%);

296.000 spettatori (2,2%); Nove, Un delitto senza corpo – Il caso Noventa: 270.000 spettatori (1,9%).

Renato Zero.

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle ore 20,30 alle ore 21,30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Paperissima Sprint Estate: 1.768.000 spettatori (11,4%);

1.768.000 spettatori (11,4%); Italia 1, N.C.I.S.: 993.000 spettatori (6,5%);

993.000 spettatori (6,5%); Rai 2, TG2 Post Estate: 625.000 spettatori (4%).

I programmi fuori dal podio:

Rete 4, Stasera Italia Weekend (prima parte) : 601.000 spettatori (4%);

: 601.000 spettatori (4%); Rete 4, Stasera Italia Weekend (seconda parte) : 572.000 spettatori (3,7%);

: 572.000 spettatori (3,7%); Rai 3, Qui Venezia Cinema: 495.000 spettatori (3,3%);

495.000 spettatori (3,3%); Rai 3, Illuminate (replica): 489.000 spettatori (3,1%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18:00 alle 20:00) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena: 2.929.000 spettatori (25,7%);

2.929.000 spettatori (25,7%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.778.000 spettatori (18,3%);

1.778.000 spettatori (18,3%); Rai 3, TGR: 1.701.000 spettatori (14,4%).

I programmi fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera Story: 1.609.000 spettatori (14,4%);

1.609.000 spettatori (14,4%); Canale 5, Caduta libera Story – Inizia la sfida: 1.332.000 spettatori (14,3%);

1.332.000 spettatori (14,3%); Rete 4, Tempesta d’Amore: 529.000 spettatori (3,9%);

529.000 spettatori (3,9%); Rai 2, N.C.I.S. Los Angeles: 523.000 spettatori (4%);

523.000 spettatori (4%); Rai 3, Blob: 556.000 spettatori (4%);

556.000 spettatori (4%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 278.000 spettatori (2,7%);

: 278.000 spettatori (2,7%); Italia 1, CSI Miami: 415.000 spettatori (3,3%);

415.000 spettatori (3,3%); Tv8: Quattro Ristoranti: 291.000 spettatori (2,4%);

291.000 spettatori (2,4%); Nove, Only Fun: 256.000 spettatori (1,8%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una società le cui quote appartengono alle varie emittenti. Auditel registra continuamente l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie. Le famiglie rappresentano l’intera popolazione italiana. Il campione Auditel è definito “SuperPanel”.

Alle 16.100 famiglie è stato fornito un apparecchio che analizza 24 ore su 24 i loro consumi televisivi.