Gianni Morandi annuncia una pausa dai social e allarma i fan: "Non mi vedrete per un po', magari ci fa bene"

I fan di Gianni Morandi sono allarmati per un improvviso annuncio lanciato dal cantante di Monghidoro sui social. La voce di ‘Canzoni Stonate’, infatti, ha pubblicato un video in cui comunica di volersi prendere una pausa dalle piattaforme, sia Facebook che Instagram, compreso TikTok. Alcuni follower hanno cercato di interrogarlo sui motivi della sua scelta, ma l’artista ha replicato con risposte vaghe.

Gianni Morandi lascia i social: “Non mi vedrete per un po'”

Sabato 9 settembre Gianni Morandi ha postato un video per annunciare una pausa dai social.

Il cantante non ha spiegato le motivazioni, limitandosi a un comunicato di pochi secondi.

Le sue parole: “Ciao, per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene“.

Nessun tratto preoccupante, tuttavia: Morandi appare in forma, seduto in un giardino e con il suo inconfondibile sorriso bonario e ottimista. Tuttavia, l’assenza di spiegazioni ha scatenato il panico tra i fan.

La preoccupazione dei fan

Tanti sono i fan che hanno cercato di strappare al cantante di Monghidoro una spiegazione: “Gianni, cosa ti è successo?”, oppure: “Gianni, stai bene?”.

Ad alcuni commenti Morandi ha risposto in modo semplice, a volte inviando un abbraccio e altre inviando un cuoricino. Alcuni sospettano che l’artista nasconda qualcosa di serio, e su questo aspetto Morandi replica: “Cosa dovrei nascondere?”.

La rassicurazione arriva su Instagram. Un fan scrive: “Spero sia una pausa di riposo e non per problemi personali o familiari, buona vita Gianni!”.

Gianni Morandi replica: “Stiamo tutti bene“, un sospiro di sollievo per tutti.

Sempre su Instagram arriva il like di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che non rilascia dichiarazioni. I due, ricordiamolo, sono uniti da una profonda amicizia e da un intenso sodalizio artistico.

L’incidente della mano e Sanremo

Va detto che sarà difficile non trovare i post divertenti di Gianni Morandi nel feed per un po’ di tempo.

Tra il 2022 e il 2023 il suo percorso è stato segnato dall’incidente alla mano che lo ha costretto a indossare un tutore, ma ciò non ha impedito al cantante di partecipare al Festival di Sanremo 2023 insieme ad Amadeus e Chiara Ferragni come co-conduttore.