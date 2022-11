Ascolti tv, dati Auditel di mercoledì 16 novembre 2022: Italia-Albania batte X-Factor, bene Chi L'Ha Visto

Secondo i dati Auditel di mercoledì 16 novembre 2022 l’amichevole Italia-Albania andata in onda su Rai 1 ha raggiunto quasi 5 milioni di spettatori, e gli italiani hanno premiato due volte mamma Rai sintonizzandosi su ‘Chi l’ha visto‘ in più di due milioni. Dall’ammiraglia Mediaset ottimi gli ascolti per il film ‘A star is born‘ con quasi due milioni di spettatori e il capolavoro con Aldo, Giovanni e Giacomo ‘Chiedimi se sono felice’ che su Italia 1 ha superato il milione di spettatori. Sport e approfondimenti, quindi, hanno vinto sul cinema.

Prima serata: sport e approfondimento vincono sul cinema

Ecco i dati della prima serata, in ordine di telespettatori (tra parentesi, invece, lo share).

Rai 1, ‘ Italia – Albania ‘ (sport): 4.412.000 spettatori, (21.57%)

‘ (sport): 4.412.000 spettatori, (21.57%) Rai 3, ‘ Chi l’ha Visto? ‘ (approfondimento): 2.169.000 (13.28%)

‘ (approfondimento): 2.169.000 (13.28%) Canale 5, ‘ A Star is Born ‘ (film): 1.830.000 (12.29%)

‘ (film): 1.830.000 (12.29%) Italia 1, ‘ Chiedimi se sono Felice ‘ (film): 1.246.000 spettatori (6.84%)

‘ (film): 1.246.000 spettatori (6.84%) Rai 2, ‘ Ruby – Il Terzo Uomo a Dallas ‘ (film): 1.198.000 spettatori (6,27)

‘ (film): 1.198.000 spettatori (6,27) Rete 4, ‘ Controcorrente – Prima Serata ‘ (approfondimento): 619.000 spettatori (4,4%)

– ‘ (approfondimento): 619.000 spettatori (4,4%) La7, ‘ Atlantide ‘ (approfondimento): 528.000 spettatori (2.89%)

‘ (approfondimento): 528.000 spettatori (2.89%) Tv8, ‘ X Factor ‘ (intrattenimento): 370.000 spettatori (2,48%)

‘ (intrattenimento): 370.000 spettatori (2,48%) Nove, ‘The Imitation Game‘ (film): 355.000 spettatori (2.09%)

Fonte foto: ANSA Federica Sciarelli, conduttrice di Chi L’Ha Visto

I dati del prime time: Striscia La Notizia e Un Posto Al Sole sul podio con Lilli Gruber

Di seguito i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30), in ordine di telespettatori (tra parentesi, invece, lo share).

Canale 5, ‘ Striscia la Notizia ‘ (intrattenimento): 3.706.000 spettatori (17.2%)

‘ (intrattenimento): 3.706.000 spettatori (17.2%) Rai 3, ‘ Un Posto al Sole ‘ (fiction): 1.825.000 spettatori (8.4%)

‘ (fiction): 1.825.000 spettatori (8.4%) La7, ‘ Otto e Mezzo ‘ (talk show): 1.594.000 spettatori (7.4%)

‘ (talk show): 1.594.000 spettatori (7.4%) Rai 3, ‘ Il Cavallo e la Torre ‘ (approfondimento): 1.479.000 spettatori (7%)

‘ (approfondimento): 1.479.000 spettatori (7%) Italia 1, ‘ NCIS ‘ (serie tv): 1.336.000 spettatori (6,2%)

‘ (serie tv): 1.336.000 spettatori (6,2%) Rete 4, ‘ Stasera Italia ‘ (approfondimento): prima parte 1.107.000 spettatori (5.3%), seconda parte 1.006.000 spettatori (4.6%)

‘ (approfondimento): prima parte 1.107.000 spettatori (5.3%), seconda parte 1.006.000 spettatori (4.6%) Rai 2, ‘ TG2 post ‘ (approfondimento): 940.000 spettatori (4,3%)

‘ (approfondimento): 940.000 spettatori (4,3%) Nove, ‘ Don’t Forget the Lyrics! ‘ (intrattenimento): 696.000 spettatori (3,3%)

‘ (intrattenimento): 696.000 spettatori (3,3%) Tv8, ‘100% Italia‘ (intrattenimento): 513.000 spettatori (2.4%)

I dati Auditel del pre-serale: i quiz sul podio insieme all’informazione di Rai 3

Ecco i dati della fascia pre-serale, in ordine di telespettatori (tra parentesi, invece, lo share).

Rai 1, ‘ L’Eredità ‘ (quiz): 4.556.000 spettatori (26.1%)

‘ (quiz): 4.556.000 spettatori (26.1%) Canale 5, ‘ Caduta Libera ‘ (quiz): 3.494.000 spettatori (20.6%)

‘ (quiz): 3.494.000 spettatori (20.6%) Rai 1, ‘ L’Eredità – La Sfida dei 7 ‘ (quiz): 3.190.000 spettatori (22.5%)

‘ (quiz): 3.190.000 spettatori (22.5%) Rai 3, ‘TGR ‘ (informazione): 2.602.000 spettatori (14,1%)

‘ (informazione): 2.602.000 spettatori (14,1%) Canale 5, ‘ Caduta Libera – Inizia la Sfida ‘ (quiz): 2.262.000 spettatori (6,5%)

‘ (quiz): 2.262.000 spettatori (6,5%) Rai 3, ‘ Blob ‘ (intrattenimento): 1.114.000 spettatori (5.6%)

‘ (intrattenimento): 1.114.000 spettatori (5.6%) Rai 3, ‘ Via dei Matti N° Zero ‘ (approfondimento): 1.077.000 spettatori (5,7%)

‘ (approfondimento): 1.077.000 spettatori (5,7%) Rete 4, ‘Tempesta D’Amore ‘ (fiction): 845.000 spettatori (4.2%)

‘ (fiction): 845.000 spettatori (4.2%) Italia 1, ‘ CSI ‘ (serie tv): 755.000 spettatori (3.9%)

‘ (serie tv): 755.000 spettatori (3.9%) Rai 2, ‘ NCIS ‘ (serie tv): 498.000 spettatori (2.9%)

‘ (serie tv): 498.000 spettatori (2.9%) Rai 2, ‘ Una Scatola al Giorno ‘ (intrattenimento): 415.000 (2.1%)

‘ (intrattenimento): 415.000 (2.1%) Nove, ‘ Cash or Trash – Chi Offre di Più? ‘ (quiz): 390.000 spettatori (2.1%)

‘ (quiz): 390.000 spettatori (2.1%) Tv8, ‘ Celebrity Chef ‘ (intrattenimento): 380.000 spettatori (2.1%)

‘ (intrattenimento): 380.000 spettatori (2.1%) La7, ‘Lingo – Parole in Gioco‘ (intrattenimento): 171.000 spettatori (1.1%)

Ascolti TV, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi.

I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.