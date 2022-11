Ascolti tv, dati Auditel di lunedì 21 novembre 2022: vince il Grande Fratello Vip, boom di Report

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Sono stati diffusi i nuovi dati Auditel relativi alla giornata di lunedì 21 novembre 2022: crescono i numeri del Grande Fratello Vip, anche se, Italia o no, il pubblico non rinuncia alle partite dei Mondiali in Qatar.

Prima serata 21 novembre: GF Vip, poi Mondiali. Gran balzo di Report

La prima serata del 21 novembre segna la crescita del Grande Fratello Vip che, arrivato ormai alla settima edizione, ha richiamato l’attenzione di quasi tre milioni di telespettatori.

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip

Al secondo posto la partita tra Usa e Galles. Ecco i dati Auditel della prima serata:

Rai 1, Usa-Galles , match dei Mondiali di Qatar 2022: 4.555.000 spettatori (21.2% di share)

, match dei Mondiali di Qatar 2022: 4.555.000 spettatori (21.2% di share) Rai 2, Vicino all’orizzonte , film diretto di Tim Trachte: 1.213.000 spettatori (6.6%)

, film diretto di Tim Trachte: 1.213.000 spettatori (6.6%) Rai 3, Report , programma condotto da Sigfrido Ranucci: 2.204.000 spettatori (11.9%)

, programma condotto da Sigfrido Ranucci: 2.204.000 spettatori (11.9%) Rete 4, Quarta Repubblica , trasmissione condotta da Nicola Porro: 893.000 spettatori (6.2%)

, trasmissione condotta da Nicola Porro: 893.000 spettatori (6.2%) Canale 5, Grande Fratello Vip 7 , reality show condotto da Alfonso Signorini: 2.881.000 spettatori (23.1%)

, reality show condotto da Alfonso Signorini: 2.881.000 spettatori (23.1%) Italia 1, Braven – Il coraggioso , film diretto da Lin Oeding: 1.047.000 spettatori (5.4%)

, film diretto da Lin Oeding: 1.047.000 spettatori (5.4%) La7, Bersaglio Mobile – Uomini di Mala che Odiano le Donne , programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana: 440.000 spettatori (2.1%)

, programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana: 440.000 spettatori (2.1%) Tv8, Gomorra – La serie: 509.000 spettatori (2.7%)

– La serie: 509.000 spettatori (2.7%) Nove, Un fantastico via vai: film di Leonardo Pieraccioni: 502.000 spettatori (2.8%).

I dati dell’access prime-time di lunedì 21 novembre

Nella fascia access Prime Time il primo posto è, come spesso accade, dominato da Striscia la Notizia. Ecco i dati Auditel:

Rai 1, Usa-Galles (primo tempo) 4.555.000 spettatori (21.2%)

(primo tempo) 4.555.000 spettatori (21.2%) Rai 2, TG2 Post: 1.146.000 spettatori (5.2%)

1.146.000 spettatori (5.2%) Rai 3, Blob : 1.389.000 spettatori (6,92%)

: 1.389.000 spettatori (6,92%) Rete 4, Stasera Italia , 1.037.000 spettatori (4.8%)

, 1.037.000 spettatori (4.8%) Canale 5, Striscia la Notizia : 4.466.000 spettatori (20,35%)

: 4.466.000 spettatori (20,35%) Italia 1, NCIS : 1.101.000 spettatori (5%)

: 1.101.000 spettatori (5%) La7, Otto e Mezzo : 1.620.000 spettatori

: 1.620.000 spettatori TV8, 100% Italia : 512.000 spettatori (2,34%)

: 512.000 spettatori (2,34%) Nove, Don’t Forget The Lyrics: 743.000 spettatori (3,40%)

Preserale, i numeri del 21 novembre 2022

Ecco i dati degli ascolti della fascia del pre-serale di lunedì 21 novembre 2022, con la media di spettatori e il corrispettivo share:

Rai 1, L’Eredità – Sfida Mondiale : 2.837.000 spettatori (18.8%)

: 2.837.000 spettatori (18.8%) Rai 2, Hawaii Five-O : 963.000 spettatori (5.6%)

: 963.000 spettatori (5.6%) Rai 3, Tg Regione : 2.934.000 spettatori (16.1%)

: 2.934.000 spettatori (16.1%) Rete 4, Tempesta d’amore : 776.000 spettatori (3,77%)

: 776.000 spettatori (3,77%) Canale 5, Caduta Libera : 3.551.000 spettatori (20.5%)

: 3.551.000 spettatori (20.5%) Italia 1, C.S.I : 635.000 spettatori (3.3%)

: 635.000 spettatori (3.3%) La7, Lingo – Parole in gioco : 218.000 spettatori (1,30%)

: 218.000 spettatori (1,30%) TV8, Celebrity Chef : 400.000 spettatori (2.2%)

: 400.000 spettatori (2.2%) Nove, Cash or Trash: 437.000 spettatori (2.4%)

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi.

I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.