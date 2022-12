ARTE Europa Settegiorni: arriva il nuovo settimanale di attualità online di ARTE.tv

Informare su temi di attualità che riguardano l’Europa e non solo: è questo l’obiettivo di ARTE Europa Settegiorni, la nuova rubrica d’informazione online e innovativa, lanciata dal canale culturale ARTE.tv.

Il magazine, disponibile sul canale culturale Arte in Italiano, prevede ogni settimana un nuovo episodio con un reportage approfondito su argomenti di attualità europea, dalla politica all’economia, sino alla società e alla cultura.

Ogni puntata sarà disponibile online dal sabato, condotta da giornalisti madrelingua in tedesco, francese, inglese e spagnolo. Presenti anche i sottotitoli in italiano, polacco, greco e ungherese per raggiungere un vasto pubblico.

Non solo: ogni episodio di ARTE Europa Settegiorni viene distribuito sul canale YouTube di ARTE e sui canali digitali di diffusione dei partner: Internazionale (Italia), El País (Spagna), Le Soir (Belgio), Gazeta Wyborcza (Polonia), Kathimerini (Grecia) e Telex (Ungheria).

“Disponibile sui nostri vettori digitali e su quelli dei nostri partner – ha spiegato Emelie de Jong, Direttrice del programma ARTE -, questa nuova offerta consente ad ARTE di compiere un ulteriore passo verso la concretizzazione della propria vocazione europea, confermando la propria ambizione di diventare il marchio culturale e audiovisivo europeo per antonomasia”.

Tanti i temi di attualità trattati per rispondere alle domande dei cittadini europei e alle questioni irrisolte, dalla transizione energetica all’aumento dei prezzi, passando per i grandi temi transnazionali come la guerra in Ucraina e i vertici di Bruxelles.

Di cosa si occupa ARTE.tv

Curiosità, voglia di raccontare il mondo e di diffondere informazioni: ARTE.tv nasce da questi elementi e dimostra che i telespettatori europei sono particolarmente interessati ad approfondire argomenti di interesse culturale. Un contenitore a cui rivolgersi per scoprire cose nuove e per appagare la propria curiosità riguardo la cultura europea, che consente di apprendere senza sforzi.

Ciò che identifica ARTE è la capacità di ideare una programmazione che sia rivolta ad un pubblico plurinazionale, lavorando su format innovatici all’interno del panorama audiovisivo europeo.

Dal 1992 i programmi di ARTE uniscono gli europei come nessuno aveva mai fatto prima. Rendendo la cultura un vero e proprio collante per popolazioni diverse. In quanto media europeo di servizio pubblico infatti ARTE si impegna per promuovere i temi fondamentali per i cittadini del continente dallo sviluppo sostenibile, sino alle disparità di genere, dai dibattiti sociali, culturali ed economici alle novità legate alla vita quotidiana.

Così tanto che oggi ben l’85% dei programmi vengono prodotti direttamente in Europa, mentre il 70% degli europei hanno la possibilità di guardare i programmi che vengono trasmessi da ARTE direttamente nella propria lingua madre. Dal francese allo spagnolo, passando per il tedesco, l’inglese, il polacco e il francese: tutti i telespettatori possono godersi l’intrattenimento e l’informazione che vogliono senza barriere o limiti, prendendo parte a quello che, nel corso degli anni, è diventato un grande progetto.

Non a caso la sede di ARTE è situata propri a Strasburgo, a poca distanza dal Parlamento europeo, dal Consiglio d’Europa e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

