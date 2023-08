Arrestato ex corteggiatore di Uomini e Donne Marco Arduini: botte e minacce di morte alla fidanzata 19enne

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Marco Arduini, in passato partecipante della trasmissione Uomini e Donne come corteggiatore, è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica con l’accusa di aver picchiato e minacciato di morte la fidanzata 19enne. Il 45enne è finito in carcere dopo la denuncia della giovanissima.

Arrestato Marco Arduini

Originario di Roma, ma da anni residente a Cattolica, in provincia di Rimini, Marco Arduini torna a far parlare di sé. Il 45enne, in passato corteggiatore di Uomini e Donne, è infatti finito in manette accusato dalla fidanzata 19enne di violenze. La ragazza, che ancora va a scuola, ha infatti raccontato diversi episodi di violenza subiti dall’uomo.

Per lui sono scattate le manette al termine di un’indagine condotta dai carabinieri. L’uomo si trova ora in carcere e dovrà rispondere di accuse pesantissime dopo la denuncia sporta dalla 19enne.

Le accuse ad Arduini

La relazione violenta andava avanti già da qualche mese e la 19enne ha raccontato di aver subito percosse e minacce da parte di Arduini da aprile fino a qualche settimana fa. La ragazza, sentita dalle forze dell’ordine, ha infatti raccontato che il 45enne spesso si accaniva contro di lei senza motivo, con pugni, calci e anche morsi.

Secondo quanto raccontato dal Corriere di Bologna, è menzionato anche un episodio in cui Arduini l’avrebbe presa per il collo sollevandola in aria e facendole uscire il sangue dal naso. Ma anche altri in cui il 45enne l’avrebbe presa a pugni sulle braccia e sulla schiena, le avrebbe tirato i capelli e l’avrebbe minacciata: “Ti spacco la faccia, ti cavo gli occhi, stasera va a finire male!”.

La precisazione di Uomini & Donne

Un nome, quello di Marco Arduini, venuto alla ribalta del gossip grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2017 come corteggiatore. Ma come la stessa produzione tiene a far sapere, il 45enne era apparso in trasmissione per sole due puntate per poi essere allontanato dal programma.

Di lui, infatti, non esistono video nel database di U&D, proprio perché la partecipazione fu fugace e priva di colpi di scena tali da farsi ricordare tra i corteggiatori della trasmissione di Maria De Filippi. Ma dalla produzione, prendendo le distanze dall’episodio legato al 45enne, è arrivata la precisazione: “Al programma hanno partecipato 100 mila persone comuni e il signor Arduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato“.