Lilli Gruber rapinata a Villa Borghese a Roma, derubata mentre fa ginnastica: la denuncia della giornalista

Disavventura per Lilli Gruber. La nota giornalista e presentatrice di La7 è stata derubata a Roma, a Villa Borghese, mentre stava facendo ginnastica. La conduttrice, a cui sarebbe stato rubato il borsello con dentro chiavi di casa e smartphone, ha presentato denuncia ai poliziotti del commissariato Salario-Parioli.

Il furto ai danni della presentatrice di Otto e Mezzo è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 11 novembre.

Secondo quanto riferito dal sito RomaToday.it, Gruber era intenta ad effettuare alcuni esercizi di ginnastica all’aperto.

Per questo motivo, avrebbe appoggiato il borsello – all’interno del quale si trovavano i suoi effetti personali – su un muretto nelle vicinanze.

Dopo la vicenda, la giornalista si è recata presso gli uffici di polizia locali, dove ha sporto regolare denuncia per furto.

Il precedente

Non è la prima volta che Gruber è vittima di un illecito.

Già nel 2008 il volto noto della tv, all’epoca europarlamentare con la coalizione Uniti nell’Ulivo, aveva subito un furto nell’abitazione di famiglia vicino a Bolzano, in Trentino-Alto Adige.

L’indice di criminalità a Roma

In base alla classifica annuale realizzata da Il Sole 24 Ore, nel 2024 Roma occupa la seconda posizione per indice di criminalità e reati delle città italiane. In prima posizione si trova Milano, in terza Firenze.

Nel dettaglio, la capitale occupa il secondo posto per quanto concerne i reati legati al traffico di stupefacenti (il primato spetta a La Spezia) e per i furti.

Secondo i dati, questi ultimi (3.465 denunce ogni 100 mila abitanti) sarebbero in crescita del 17% su base annua, mentre le rapine del 24% rispetto al 2022.