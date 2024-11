Allerta rossa della Protezione civile in Sicilia a Catania per maltempo, scuole chiuse martedì 12 novembre

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nuova allerta meteo rossa a Catania: per la giornata del 12 novembre 2024, la Protezione Civile in Sicilia ha diramato la massima allerta per rischio idrogeologico, a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito l’intera provincia e che si protrarrà per la giornata di domani.

Allerta rossa della Protezione Civile a Catania: l’ordinanza del sindaco

Il bollettino della Protezione Civile della Sicilia segnala un’allerta rossa, il livello massimo: per l’intera giornata del 12 novembre si prevedono infatti precipitazioni e temporali persistenti su Catania e provincia, oltre a raffiche di vento e rovesci di forte intensità.

A seguito della pubblicazione del bollettino, il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, ha emanato un’ordinanza disponendo la chiusura di parchi, ville comunali, mercati rionali e cimiteri.

Gli allagamenti nell’Acese dovuti al forte maltempo che, negli ultimi giorni, ha colpito la provincia di Catania

L’ordinanza stabilisce inoltre, fino alle 24 del 12 novembre, il divieto di circolazione per i mezzi a due ruote.

Scuole chiuse martedì 12 novembre

Dopo le polemiche contro il comune, che per la giornata dell’11 novembre non ha disposto alcuna chiusura, l’ordinanza del sindaco Trantino ha disposto l’interruzione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado a Catania per la giornata di martedì 12 novembre.

In una nota ufficiale, il Comune di Catania ha dichiarato di aver adottato tali misure “in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione, considerato lo scenario di vulnerabilità elevata nel territorio comunale”.

Trantino non è l’unico sindaco ad aver disposto la chiusura delle scuole per l’allerta rossa emanata dalla Protezione Civile.

Anche i sindaci dei seguenti comuni, sia in provincia di Catania che nelle province di Messina e Siracusa, hanno stabilito la chiusura delle scuole: Acireale, Aci Castello, Piedimonte Etneo, Viagrande, Riposto, Giarre, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Belpasso, Pedara, Camporotondo Etneo, San Giovanni La Punta, Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo, Limina, Antillo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Noto, Augusta, Solarino e Siracusa.

La situazione meteo in Sicilia

Oltre all’allerta rossa su Catania e provincia, la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione per le altre aree della Sicilia. Anche le province di Messina, Ragusa e Caltanissetta potrebbero essere interessate da fenomeni temporaleschi intensi.

Le condizioni meteo, secondo le previsioni, resteranno instabili fino a mercoledì 13 novembre.