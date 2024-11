Lino Banfi allenatore della Roma col suo Oronzo Canà: il video su Instagram e la finta telefonata ai Friedkin

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Lino Banfi, con il suo alter ego Oronzo Canà, pronto a diventare il prossimo allenatore della Roma. Questo il risultato di una simpatica gag comica condivisa sui social dal tifoso giallorosso che, visto il momento complicato del suo club, scherza fingendo una telefonata con i proprietari della Roma, la famiglia Friedkin, che l’avrebbero contattato per affidargli la panchina.

Allenatore Roma, la candidatura di Lino Banfi

“Thank you very much, I’m ready! Vado a Trigoria“, dice Lino Banfi, nei panni dell’iconico Oronzo Canà, mentre, sul suo profilo Instagram, finge di essere al telefono con Dan e Ryan Friedkin, i proprietari americani della Roma.

La squadra del cuore di Banfi ha infatti esonerato l’allenatore Ivan Juric, che era succeduto a sua volta a Daniele De Rossi solo poche settimane prima, e ora sta vagliando vari candidati cui affidare il ruolo.

Fonte foto: IPA Lino Banfi in una scena del film “L’allenatore nel pallone” del 1984

Chi era Oronzo Canà

Tra i papabili mister dei giallorossi spunta dunque una nuova, divertente, candidatura. Per pochi istanti, subito virali sui social, Lino Banfi torna a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più riusciti e maggiormente rimasti impressi nella memoria collettiva.

Oronzo Canà è il mitico allenatore della Longobarda nel film “L’allenatore nel pallone”. In esso, l’istrionico coach, a furia di slogan come “la bizona” e “il modulo 5-5-5”, circondato da giocatori improbabili, riusciva a salvare la sua squadra e a imporsi nel mondo del calcio.

Nei commenti al video, sono in tanti a invocare tra il serio e il faceto la discesa in campo dell’allenatore, l’unico in grado di risollevare le sorti della Roma che è, sorprendentemente, invischiata nei bassifondi della classifica di Serie A e deve guardarsi dalla zona retrocessione quando è passato un terzo del campionato.

Le contestazioni dei tifosi vip

Il video di Lino Banfi, diventato un vero e proprio simbolo di Roma, ha spopolato anche tra i più giovani, su TikTok. In esso si vede Banfi chiacchierare amabilmente con un finto “mister Friedkin”. “Yes, I am Oronzo Canà. Five five five. Bi-zone”, dice Banfi che poi, armato di sciarpa della Roma, si alza dalla sedia in direzione Trigoria per dirigere il primo allenamento dei giallorossi.

Se quella dell’attore comico è una divertente presa in giro del momento della Roma, tantissime sono le critiche piovute ai proprietari dai tifosi della squadra, anche quelli vip. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato e noto tifoso del club, ha detto: “Juric era un caso umano. Del tutto inadeguato, lui e i Friedkin vanno accompagnati con garbo alla porta. Il menefreghismo dei proprietari raggiunge vette davvero temerarie. Se ne devono andare, perché non hanno nessun amore per la città e nessun rispetto per la società e i suoi tifosi”.

Si è espressa sulla vicenda anche Rossella Sensi, ex presidente del club, e figlia di Franco, storico proprietario della Roma, sotto la cui gestione è arrivato anche il terzo scudetto. “Vedere ancora una volta perdere la mia amata Roma mi fa impazzire. E mi fa riflettere allo stesso tempo. Non capisco molte cose e penso che sia il momento che la proprietà ci indichi la strada che ha intenzione di seguire e il futuro che ci aspetta per il dopo Juric. Molti mi chiedono cosa farei io in questo momento. Non è facile, ve lo assicuro. In passato abbiamo vissuto momenti difficili, ma siamo sempre rimasti rispettosi dei tifosi della Roma, come è stata e sono sicura lo sarà anche la famiglia Friedkin”, dice.