Arrestato a Rivarolo Canavese l'ultimo rapinatore del colpo alle Poste di Montalenghe: indagini e cattura

E’ di 3 arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Rivarolo Canavese, dove un uomo è stato fermato per la sua partecipazione a una rapina in un ufficio postale. L’arresto è avvenuto il 13 marzo, attorno alle 19.00, in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Ivrea.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’uomo, un quarantasettenne di origini calabresi noto alle forze dell’ordine, era riuscito a sfuggire alla cattura immediatamente dopo la rapina avvenuta il 5 marzo a Montalenghe. I malviventi erano riusciti a rubare 22mila euro. Durante l’intercettazione della banda, uno dei complici era stato arrestato sul posto, mentre il secondo era stato rintracciato nelle ore successive.

Indagini e arresto

Le indagini e le attività tecniche successive agli arresti dei due complici hanno permesso ai militari dell’Arma di identificare l’ultimo presunto malfattore. L’uomo è stato individuato mentre si trovava ospite di un conoscente nel centro storico di Rivarolo. Per lui sono scattate le manette e la reclusione presso la Casa Circondariale di Ivrea, in quanto gravemente indiziato del reato di “rapina in concorso”.

