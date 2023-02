Aprilia, spaventoso incendio nella zona dell'ex dogana: capannoni in fiamme, scatta l'allarme amianto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Uno spaventoso incendio ha inghiottito i capannoni della zona dell’ex dogana di Aprilia, in provincia di Latina. Le fiamme hanno portato alla formazione di una densa colonna di fumo nero che si nota anche a distanza di diversi chilometri. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco che sono all’opera per spegnere l’incendio, ma a preoccupare il possibile pericolo legato all’amianto presente nelle coperture dei capannoni che stanno andando a fuoco.

Incendio ad Aprilia, fiamme nei capannoni abbandonati

L’incendio che ha colpito il sito dell’ex Freddindustria, conosciuta anche come zona dell’ex dogana, ha coinvolto diversi capannoni in stato di abbandono. Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno avvolto ben quattro strutture dalle quali i soccorritori hanno sentito provenire chiari rumori di scoppio.

I capannoni abbandonati si trovano in via Enna, tra via Toscanini e via Bardi, a pochi passi dal paese. Spesso le strutture sarebbero state utilizzate in passato da persone senza fissa dimora e la preoccupazione è che all’interno delle strutture, ormai pericolanti e quasi vicine al collasso a causa delle elevate temperature, ci fosse qualcuno.

Fonte foto: Twitter Vigili del Fuoco

Aprilia, scatta il pericolo amianto

Ma a preoccupare i vigili del fuoco e i soccorsi intervenuti sul posto è anche la presenza di amianto. È infatti scattato l’allarme nella zona, con le istituzioni che hanno raccomandato di chiudere le finestre ed evitare di inalare i fumi che potrebbero risultare molto pericolosi.

L’amianto, nello specifico si troverebbe nelle coperture dei capannoni che sono stati avvolti dalle fiamme. Proprio la presenza di amianto aveva portato la zona a essere destinataria di una ordinanza di bonifica da parte del sindaco Terra nel 2021. Ordinanza che non è stata rispettata né fatta rispettare. L’area è stata spesso utilizzata come luogo di smaltimento illegale di rifiuti e già diversi anni fa c’era stato l’allarme incendi.

Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

Sul web circolano diverse immagini dello spaventoso incendio in provincia di Latina. Sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme, coadiuvati da carabinieri, polizia locale e 118 giunto per soccorrere eventuali intossicati dalle fiamme.

Il traffico nelle vie circostanti è paralizzato anche a causa dei curiosi che stanno fotografando e filmando l’incendio.