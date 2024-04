Saviano a Propaganda Live su Scurati: "Stanno usando il metodo Orban. Dove eravate quando bersagliavano me?"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

“Dove eravate quando bersagliavano me?”. Saviano al programma di La7 Propaganda Live torna sul caso Scurati e commenta la censura alla Rai e sugli attacchi: “Stanno usando il metodo Orban”.

Saviano commenta gli attacchi: “Dove eravate?”

Roberto Saviano ha parlato al programma Propaganda Live di La7 del caso di censura di Antonio Scurati, ricordando anche il periodo in cui era lui ad essere preso di mira:

“Quando è successa questa cosa a Antonio (Scurati, ndr) ho detto: ‘Allora avete visto!’. Come mai, quando è stata fermata Insider, una trasmissione girata, montata, presentata ai palinsesti e poi chiusa, non c’è stata una grande solidarietà?” dice Saviano riferendosi a un suo programma Rai, bloccato e mai andato in onda.

“Sono quindici anni che gli stessi giornali che hanno bersagliato Scurati attaccano me e prima Michela Murgia, quasi ogni girono. La mia domanda è, dove eravate? Qualcuno c’era, ma la parte maggiore ha creduto che queste fossero storie private.” precisa poi l’autore di Gomorra.

“Sono riusciti a far credere che fosse una questione mia e basta. Anche se sono stato portato a processo da Meloni, da Salvini e anche da Sangiuliano, contro cui ho vinto.” ha poi concluso lo scrittore.

Salvini e l’antifascismo

In apertura dell’intervista, Saviano ha prima reagito alle parole del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, per poi spostare l’attenzione su quelle del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che si è dichiarato antifascista.

“Salvini lo fa per disinnescare. La Lega, quella delle origini, è sempre stata antifascista. Lui vuole agganciarsi a quella tradizione, che ora lo respinge. Lo dice tra i denti però, dice che non festeggerà il 25 aprile.”

“Tutto il frasario leghista e salviniano è in continuità con quello fascista e con quello di tutte le organizzazioni di destra europee: quelle francesi, svedesi, polacche. Il suo dichiararsi antifascista è pura tattica.”

Il metodo Orban

Saviano durante l’intervista ha anche descritto il “Metodo Orban“, che a suo parere la maggioranza starebbe utilizzando. Viktor Orban è il presidente dell’Ungheria, che negli ultimi anni ha passato una serie di leggi e provvedimenti considerati non in sintonia con i principi dell’Ue.

“Questo è il metodo di Orban: identificare pochi e bersagliarli. Quei pochi permetteranno a molti di diventare prudenti e non muoversi in certe direzioni. La democrazia illiberale porta a questo.” ha esordito Saviano.

“Gli altri, che pure lo criticano, lui li considera meno pericolosi. O perché non parlano alla sua parte, o perché sa che poi, progressivamente, saranno spaventati dal modo in cui ha trattato i pochi.” ha poi concluso.