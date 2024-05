Anziano ritrovato durante la diretta di Chi l'ha visto, figlia in lacrime: l'uomo era scomparso da Guidonia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gioia e commozione durante la puntata di ‘Chi l’ha visto?‘ trasmessa nella serata di mercoledì 22 maggio: un uomo anziano di 87 anni, che era scomparso a Guidonia, è stato ritrovato in diretta.

L’annuncio del ritrovamento è stato dato dalla figlia, in lacrime per la felicità.

Cosa è successo a Chi l’ha visto

Durante la puntata di mercoledì 22 maggio di ‘Chi l’ha visto?’, proprio mentre stava lanciando il suo appello in televisione, la figlia dell’87enne scomparso a Guidonia ha ricevuto la notizia del ritrovamento del padre. La donna, al telefono con la conduttrice Federica Sciarelli, ha riferito ai telespettatori la notizia in un pianto liberatorio.

L’anziano era scomparso nella tarda mattinata di mercoledì da Marco Simone, una frazione di Guidonia Montecelio, dopo avere fatto la spesa. Poche ore dopo è arrivato il lieto fine proprio durante la messa in onda di ‘Chi l’ha visto’, mentre la figlia Elena stava lanciando in tv l’appello per il suo ritrovamento.

Il commento di Federica Sciarelli

Alla figlia dell’uomo, che si è scusata in lacrime dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del padre, Federica Sciarelli ha risposto: “Macché scusi, siamo felicissimi!”.

La conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’ ha anche detto: “Non è mai accaduto che una scomparsa si sia risolta così velocemente al telefono. Noi portiamo fortuna“.

Fonte foto: ANSA

La conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’ Federica Sciarelli. Durante la puntata di mercoledì 22 maggio, un uomo scomparso è stato ritrovato proprio mentre la figlia lanciava un appello in televisione.

Il precedente a Chi l’ha visto

La scorsa settimana si era verificato un caso simile, sempre durante la messa in onda del programma ‘Chi l’ha visto?’. Una ragazza di 14 anni scomparsa da Bellegra era stata ritrovata dopo gli appelli in trasmissione da parte dei genitori.

La quattordicenne aveva riacceso il suo telefono cellulare e aveva annunciato il suo rientro a casa in chat con un’amica.