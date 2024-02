Anticiclone di San Valentino in arrivo secondo le previsioni meteo, ma prima allerta gialla in 4 regioni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Torna il sole. Dopo qualche giorno di maltempo riecco sull’Italia l’anticiclone di San Valentino, che già da martedì 13 febbraio dovrebbe riportare stabilità ovunque, almeno fino al weekend. Eccezione lunedì 12, con allerta meteo gialla in 4 regioni. Poi, la pioggia potrebbe tornare, al Nord e al Centro, già da venerdì 16. Ecco le previsioni degli esperti.

Allerta meteo in 4 regioni prima dell’anticiclone

Per lunedì 12 febbraio la Protezione civile ha diramato una allerta gialla in 4 regioni.

Per rischio idrogeologico:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

Per rischio temporali:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Il tempo a San Valentino

Per la giornata di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, gli esperti di 3bMeteo si aspettano bel tempo su tutta Italia.

Ci sarà comunque qualche eccezione, come alcune nebbie al mattino e la sera in Val Padana e alcuni innocui addensamenti in Puglia e sulla Sicilia settentrionale.

Venti ancora moderati al Centro e soprattutto al Sud, con temperature senza grandi variazioni.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 12 febbraio

Nord : qualche goccia di pioggia al mattino su basso Friuli, basso Veneto ed Emilia Romagna in esaurimento. Più sole altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 8 e 12 gradi;

: qualche goccia di pioggia al mattino su basso Friuli, basso Veneto ed Emilia Romagna in esaurimento. Più sole altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 8 e 12 gradi; Centro: tempo incerto con schiarite e annuvolamenti associati a brevi rovesci di pioggia, specie sull’Adriatico. Neve in Appennino dai 1500m. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 15 gradi;

tempo incerto con schiarite e annuvolamenti associati a brevi rovesci di pioggia, specie sull’Adriatico. Neve in Appennino dai 1500m. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 15 gradi; Sud: tempo a tratti instabile con rovesci e qualche temporale, più asciutto su Isole maggiori e in Campania. Temperature in calo, massime tra 13 e 16 gradi.

Martedì 13 febbraio

Nord : tempo soleggiato su tutte le regioni con qualche banco di nebbia fino al mattino sulla Pianura Padana in assorbimento diurno. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15 gradi;

: tempo soleggiato su tutte le regioni con qualche banco di nebbia fino al mattino sulla Pianura Padana in assorbimento diurno. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15 gradi; Centro: qualche piovasco fugace tra basse Marche e Abruzzo in esaurimento sulle Marche dal pomeriggio, prevalenza di sole sulle altre regioni. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 15 gradi;

qualche piovasco fugace tra basse Marche e Abruzzo in esaurimento sulle Marche dal pomeriggio, prevalenza di sole sulle altre regioni. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 15 gradi; Sud: ampie aperture su Sardegna e Campania. Variabilità altrove con piogge intervallate a schiarite. Temperature in calo, massime tra 12 e 15 gradi.

Mercoledì 14 febbraio

Nord : tempo stabile e in prevalenza soleggiato pur con foschie e banchi di nebbia sulla Pianura Padana specie nelle ore mattutine. Temperature stabili, massime tra 10 e 15 gradi;

: tempo stabile e in prevalenza soleggiato pur con foschie e banchi di nebbia sulla Pianura Padana specie nelle ore mattutine. Temperature stabili, massime tra 10 e 15 gradi; Centro: stabile e in prevalenza soleggiato con qualche velatura in transito in giornata, foschie al mattino nelle valli. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 17 gradi;

stabile e in prevalenza soleggiato con qualche velatura in transito in giornata, foschie al mattino nelle valli. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 17 gradi; Sud: un po’ di nubi sul basso Tirreno ma con scarsa probabilità di pioggia, in prevalenza soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 1 gradi.

Giovedì 15 febbraio

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite;

nubi sparse con ampie schiarite. : nubi sparse con ampie schiarite; Centro – Sul tirreno : sereno sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, Sereno altrove;

– : sereno sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, Sereno altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, sereno altrove. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite.

Venerdì 16 febbraio

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est : sereno sulle pianure emiliane, coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, nuvoloso con locali aperture altrove;

coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. : sereno sulle pianure emiliane, coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, nuvoloso con locali aperture altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite. Sull’adriatico : coperto con pioggia debole sui litorali e sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale;

– : nubi sparse con ampie schiarite. : coperto con pioggia debole sui litorali e sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia debole sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Cagliaritano e sulla Costa Smeralda, coperto con pioggia debole su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sabato 17 febbraio

Nord – Al nord ovest: nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Al nord est : coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, nuvoloso con locali aperture altrove;

nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. : coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, nuvoloso con locali aperture altrove; Centro – Sul tirreno : nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico : coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

: nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole altrove. : coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, coperto con pioggia debole sul litorale ionico, nuvoloso con locali aperture altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Catanese e sul Palermitano, nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano, coperto con pioggia debole altrove.