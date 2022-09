Ancona, violentata per anni dal fratello: 18enne va via di casa e lo denuncia. Lo sfogo contro i genitori

Una ragazza di 18 anni, residente in provincia di Ancona, si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare gli abusi sessuali che, secondo il suo racconto, avrebbe subito dal fratello per ben 5 anni.

La denuncia della ragazza

La vicenda, che risale a 3 anni fa, è riportata da ‘Leggo’. La ragazza sarebbe stata violentata dal fratello più grande già quando lei aveva appena 8 anni. A 18 anni, ha trovato il coraggio di lasciare casa e denunciare il tutto. A convincere la vittima a denunciare suo fratello è stata la paura che lo stesso destino sarebbe potuto toccare anche all’ultima nata in casa, che da poco aveva compiuto proprio 8 anni (la stessa sua età, quando sarebbero iniziati gli abusi sessuali).

Lo sfogo contro i genitori

Prima di presentare la sua denuncia, la vittima avrebbe provato a confidarsi con i genitori che, però, non sarebbero intervenuti in alcun modo nei confronti della figlia, che alla maggiore età ha così deciso di lasciato casa e denunciare tutto. “Mamma e papà non mi hanno mai creduta“, ha detto agli agenti. Da quando ha deciso di denunciare, la giovane non ha più rivisto i genitori.

Tante le vittime di violenza sessuale

La storia della 18enne residente nella provincia di Ancona è uno dei 400 casi che, negli ultimi 3 anni, ha seguito il Centro Antiviolenza, dove opera l’associazione “Donne e Giustizia” che ha aperto anche una nuova sede a Senigallia.