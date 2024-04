Aggredito in strada a Treviso da due ragazzini dopo averli rimproverati: 50enne in ospedale, arrestato 17enne

Preso a calci e pugni in strada da due ragazzini a Treviso per aver preso le difese di una mamma che li aveva rimproverati. Un 50enne è finito in pronto soccorso per le conseguenze di un’aggressione commessa da un 15enne e un 17enne, che sfrecciavano impennando tra i passanti con le bici nel vicolo Rialto, in pieno centro storico. I due minorenni sono stati accompagnati in questura dopo aver aggredito anche i due agenti intervenuti per fermarli: il più grande è stato arrestato e condotto nel carcere minorile, mentre il più piccolo è stato denunciato. Lo riporta il Gazzettino.

L’episodio a Treviso

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 5 aprile. I due ragazzini stavano facendo slalom tra i pedoni impennando con le loro bici, quando una madre con due figli a braccetto sarebbe stata sfiorata uscendo dal portone.

La donna ha reagito rimproverando i due adolescenti, che per tutta risposta avrebbero cominciato a offenderla pesantemente, schernirla e a filmarla con i loro cellulari. A quel punto un passante è intervenuto per prendere le difese della mamma.

L’aggressione del 50enne

I due ragazzini si sono quindi scagliati sull’uomo, prima insultandolo e riprendendolo con lo smartphone, fino ad arrivare a picchiarlo scaraventandolo a terra. “È stato troppo – ha raccontato il 50enne al Gazzettino – Mi sono avvicinato ai bulletti e ho preso il cellulare di quello che mi stava filmando. Non pensavo che sarebbe finita in una rissa. Loro si sono scatenati. In due contro uno.

“Mi hanno preso a pugni e schiaffi in faccia. Mentre ero a terra si sono accaniti sferrandomi dei calci, soprattutto in testa. E mi hanno scagliato addosso un bidone dei rifiuti” è stata la sua testimonianza.

Le botte agli agenti

Attirati dalle urla e dal baccano della rissa, alcuni passanti e commercianti si sono intromessi per fermare il pestaggio. Nel frattempo è arrivata sul posto una volante della polizia, ma i due ragazzini ormai fuori controllo hanno cercato di prendere a botte anche gli agenti, che hanno riportato anche qualche contusione.

I due adolescenti sono dunque stati fermati e accompagnati in questura: il 17enne è stato arrestato per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato accompagnato nel carcere minorile, mentre il 15enne è stato denunciato per lesioni.