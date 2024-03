Prof aggredito da uno studente a Porto Torres, mano schiacciata nella chiusura della porta e minacce di morte

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un docente della scuola superiore Mario Paglietti di Porto Torres, in Sardegna, ha denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito da uno studente. Il ragazzo avrebbe iniziato a insultare il prof, minacciandolo di morte, per poi passare alla violenza fisica, schiacciandogli ripetutamente la mano nella chiusura della porta della classe.

Nella mattina di giovedì 14 marzo, nell’Istituto Superiore Mario Paglietti, a Porto Torres, si è svolta un’aggressione nei confronti di un docente di 66 anni.

Il prof, che ha ricostruito la vicenda nella denuncia sporta ai carabinieri, stava tenendo la propria lezione di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica agli studenti del primo anno.

Attorno alle 10.45, un alunno più grande, proveniente da un’altra classe, ha più volte fatto irruzione nell’aula, infastidendo il docente e interrompendo il regolare svolgersi della lezione.

Il professore lo ha allontanato, accompagnandolo nella sua classe per avvisare il docente del ragazzo del suo comportamento.

A questo punto, lo studente di 17 anni avrebbe iniziato a insultare il prof in modo aggressivo, giungendo persino a minacce di morte.

Il diverbio è poi sfociato in una vera e propria aggressione fisica: il ragazzo ha ripetutamente schiacciato la mano dell’insegnante nella chiusura della porta, causandogli profonde ferite.

La denuncia del prof aggredito

L’aggressione ha costretto il professore a ricorrere al Pronto soccorso, per curare i profondi tagli e i numerosi traumi riportati.

Rivoltosi in seguito ai carabinieri, il docente ha affermato che non si tratta del primo caso di violenza interno all’istituto.

“Già in altre occasioni mi aveva detto: ‘Le farò bruciare la macchina e la farò uccidere’”: è la dichiarazione del docente riportata da La Nuova Sardegna.

Considerate le ripetute minacce, il professore starebbe vagliando la possibilità di avvalersi delle azioni di tutela previste dalla circolare ministeriale a firma del ministro Valditara, riguardante gli “Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico”.

Al momento, il professore è assente dal lavoro per malattia, mentre il ragazzo sarebbe dovuto essere sospeso per 10 giorni per decisione del consiglio di classe convocato in seduta straordinaria, ma l’azione disciplinare è rimasta ineseguita per un vizio di forma.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno identificato lo studente e stanno procedendo con gli accertamenti del caso prima di trasmettere gli atti alla Procura dei minori.

Le parole della preside di Porto Torres

Sulla vicenda si è espressa anche la dirigente scolastico dell’Istituto Mario Paglietti, Daniela Taras.

La preside ha affermato che la scuola si è “attivata prontamente e promuoverà tutte le azioni previste dalla norma per la tutela del professore”.

Nei confronti del ragazzo, prosegue Taras, “saranno celermente avviate tutte le azioni con psicologo, educatori e pedagogisti che collaborano da diversi anni in progetti strutturati con il nostro istituto”.

Nell’istituto verranno inoltre attivati “dei percorsi anche con i servizi sociali per affrontare i problemi di disagio giovanile sempre più presenti nella nostra cittadina”.