Sequestrano e torturano un uomo a Rivoli vicino Torino: picchiato a sangue per ore, fermati due minorenni

Due minorenni hanno sequestrato e torturato per due giorni un 50enne a Rivoli, in provincia di Torino. I due, fermati dopo la denuncia presentata dall’uomo, rischiano la reclusione per sequestro di persona con scopo di estorsione e lesioni gravi.

Il sequestro e le torture

Secondo quanto raccontato da La Repubblica, il 50enne sarebbe stato sequestrato e torturato per due giorni da due giovani di 15 e 16 anni. L’uomo, preso di mira già altre volte dai due, è stato sorpreso in casa lunedì 18 marzo.

Per i due giorni successivi, poi, sarebbe stato sequestrato e recluso in una stalla. I due lo avrebbero prima picchiato, poi legato con una corda dove si attaccano le mucche.

L’uomo, denudato e lasciato sul terriccio, ha passato la notte al freddo prima che i due tornassero per proseguire quanto iniziato poche ore prima.

La richiesta di soldi

I due sarebbero volti noti nella zona di Rivola, due giovani componenti di una baby gang che secondo quanto emerge torturano per noia e per gioco.

Ma i minorenni avrebbero puntato il 50enne per un motivo specifico. Infatti, in precedenza i due avevano già avuto modo di dare fastidio all’uomo, al quale erano stati chiesti dei soldi. La stessa cosa è capitata il 18 marzo, quando i due gli avrebbero urlato di dargli 5mila euro.

Ma il 50enne, che quei soldi non li aveva in casa, si sarebbe rifiutato di darglieli. Dopo le torture, quindi, sarebbe stato trasportato di forza dai giovani in banca e lì è stato scoperto tutto.

La denuncia del 50enne grazie alla banca

Giunti in mattinata presso la filiale per poter prelevare i soldi chiesti dai giovani, è stata una donna allo sportello a rendersi conto di quello che era successo.

L’impiegata ha visto il volto pieno di lividi, mentre i due lo aspettavano fuori. Così ha chiamato le forze dell’ordine, alle quali il 50enne ha raccontato quanto successo.

“Sono sempre loro, quelli che entrano in casa mia e aspettano che io torni per picchiarmi”, ha detto la vittima ai militari mentre era sulla barella del pronto soccorso. L’uomo ha riportato, tra l’altro, la frattura di mandibola e orbite.

Cosa rischiano i due minorenni

I due sono stati fermati dai carabinieri di Rivoli martedì 19 marzo, nella sera. Portati in caserma si sono messi a ridere parlando di quanto fatto.

Emma Avezzù, che guida la Procura dei minori a Rivoli, all’udienza di convalida chiederà per entrambi la reclusione per sequestro di persona con scopo di estorsione e lesioni gravi.