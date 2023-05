Afroamericano ucciso in Usa in metropolitana: a New York un marine afferra un senzatetto e lo soffoca

Un nuovo video choc scuote gli Stati Uniti: nella metropolitana di New York un senzatetto di colore è stato agguantato alla gola da un giovane marine finché non è morto per soffocamento.

Si chiamava Jordan Neely e aveva 30 anni. Era un senzatetto e occasionalmente frequentava le stazioni della metro della Grande Mela per trovare riparo e per racimolare qualche spicciolo mettendo in scena l’imitazione di Michael Jackson.

Jordan Neely ha trovato la morte lunedì 1 maggio venendo strangolato con una presa al collo da un marine di 24 anni.

Secondo la ricostruzione Neely avrebbe avuto un crollo nervoso e avrebbe iniziato a inveire contro i passeggeri in una fermata di Manhattan dicendo di non avere cibo, di avere sete, di essere stanco e di infischiarsene di finire in carcere.

Poi l’uomo si è tolto la giacca e l’ha gettata a terra. A questo punto un giovane che i media americani hanno identificato come un veterano dei marines di pelle bianca ha affrontato Neely, l’ha atterrato e l’ha agguantato al collo standogli alle spalle e tenendolo stretto per circa 15 minuti.

Neely è così morto soffocato. Il treno è stato fermato alla stazione di Broadway-Lafayette Street/Bleeker Street e alcuni paramedici hanno tentato invano di rianimare la vittima.

Jordan Neely was a New Yorker.

He was a person.

When he began to suffer from mental illness the city’s social safety net failed him, as it had failed countless others.

When he exhibited signs of his mental illness in public he was murdered on the F train. pic.twitter.com/Ugyj1PONkR

— Shabazz Stuart (@ShabazzStuart) May 3, 2023