Aereo di turisti precipita in Amazzonia e si schianta: non ci sono sopravvissuti

Nessun sopravvissuto: un aereo leggero è precipitato nel mezzo della giungla amazzonica brasiliana, tutti i passeggeri a bordo sono morti. In totale sono 14 le vittime, 12 turisti e due membri dell’equipaggio.

Tutte le vittime di nazionalità brasiliana

Le autorità hanno confermato che nessuno si è salvato, spiegando che le quattordici persone decedute nello schianto erano tutte di nazionalità brasiliana.

L’aereo, un Embraer EMB-110 “Bandeirante” turboelica, era decollato da Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, per Barcelos, a circa 400 chilometri di distanza.

Le vittime avevano prenotato una battuta di pesca.

Lo schianto durante l’atterraggio

Il velivolo si è schiantato poco prima dell’atterraggio, tra le forti piogge, in una lontana zona della giungla.

Il governatore dello Stato di Amazonas, Wilson Lima, ha spiegato che non c’erano cittadini americani a bordo dell’aereo, come invece era stato inizialmente sospettato.

La dinamica dell’incidente

Il segretario alla sicurezza dello Stato di Amazonas, Vinicius Almeida, in una conferenza stampa, ha spiegato la dinamica del drammatico incidente. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il pilota del piccolo aereo si stava avvicinando alla città sotto una poderosa pioggia.

Pare che per via della scarsa visibilità, involontariamente abbia cominciato ad atterrare in ritardo, a metà pista. L’aereo ha così esaurito la pista di atterraggio e si è schiantato, senza lasciare scampo ai 12 passeggeri e ai due membri dell’equipaggio.

“Sono profondamente addolorato per la morte dei 12 passeggeri e dei due membri dell’equipaggio, vittime dell’incidente aereo avvenuto questo sabato a Barcelos. Le nostre squadre sono state sul posto fin dal momento dell’incidente per fornire il supporto necessario. Alle famiglie e agli amici, la mia solidarietà e le mie preghiere”. Così il governatore Wilson Lima su X.

Secondo le prime indagini, tutte le vittime sono uomini brasiliani che si stavano recando nella regione per dedicarsi alla pesca sportiva.

La tragedia in Amazzonia arriva a poche ore di distanza da quella che ha sconvolto l’Italia, dove lo schianto di un aereo delle Frecce Tricolori ha ucciso una bimba di 5 anni.