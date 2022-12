Addio a WhatsApp nel 2023: in quali cellulari l'app di messaggistica smetterà di funzionare per sempre

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

L’arrivo del 2023 segnerà l’addio di WhatsApp a numerosi cellulari, con la piattaforma che andrà definitivamente in pensione per alcuni modelli che ormai sono considerati vecchi per l’app di messaggistica più diffusa per smartphone. Lo switch-off dell’applicazione è ormai risaputa e si ripete di anno in anno, ma nel 2023 saranno ben 49 i modelli che si troveranno costretti a salutare WhatsApp in via definitiva.

Addio a WhatsApp, cosa succede

Ma perché WhatsApp è pronto a dire addio a degli smartphone? La spiegazione è semplice. Ogni anno gli sviluppatori decidono di non portare avanti i lavori sull’app per sistemi operativi obsoleti, così l’app si “congela” e pian piano smette di funzionare.

Nel 2022 è stato il caso di tutti i cellulari che si sono fermati alle versioni Android 4.0 e iOS 9.0, il 2023 sarà invece l’anno di chiusura per tanti altri cellulari.

WhatsApp, i cellulari coinvolti

Di seguito, ecco la lista completa dei 49 smartphone non più supportati da WhatsApp nel 2023.

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

Archos

Archos 53 Platinum

Huawei

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Huawei Ascend D quad XL

HTC

HTC Desire 500

Lenovo

Lenovo A820

LG

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Samsung

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad V987

ZTE Memo V956

Cosa fare dopo lo stop di WhatsApp

Per tutti i possessori di questi cellulari il consiglio è uno solo, ovvero quello di provvedere al più presto all’acquisto di un nuovo smartphone. Il consiglio, a dir la verità, esula dal fatto che i telefonini in questione non supporteranno più WhatsApp.

Infatti avere cellulari così “anziani” mette a rischio la sicurezza di ogni possessore in quanto indietro nei sistemi di protezione.