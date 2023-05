A Castellabate si schianta mentre guida in diretta Facebook: auto ribaltata, lui trasportato in ospedale

Una bravata che poteva trasformarsi in una tragedia: un giovane stava guidando di notte lungo una strada di Castellabate, in provincia di Salerno. E durante la guida girava un video con lo smartphone parlando in diretta con i suoi follower su Facebook. La diretta social si è conclusa con uno schianto.

Incidente a Castellabate

L’auto sfrecciava lungo via del Mare in località Buonanotte quando il giovane, residente a Montecorice, ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail. La Toyota Yaris si è dunque ribaltata.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono subito arrivati operatori del 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Nessuna grave conseguenza

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania per accertamenti. Per lui tanta paura e qualche lieve ferita.

Al giovane è stato contestato l’utilizzo dello smartphone alla guida.

Il video della bravata ha fatto il giro dei social. Sulla pagina Instagram Welcometofavelas_4K è stato commentato in poche ore da quasi 800 utenti.

Nel video si sentono le frasi del ragazzo alla guida: “… sali a bordo donna… che stasera ti porto a fare un giretto…”

Un attimo prima dello schianto una follower lo ammonisce: “Vai piano che se no ti tolgono la patente”. Poi l’auto esce di strada e si ribalta.

La denuncia di Francesco Emilio Borrelli

Il fatto è stato denunciato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da sempre in prima linea nel denunciare degrado, malcostume e malaffare.

“Ci hanno segnalato che una persona, a Castellabate, è andata a schiantarsi mentre era in diretta su Facebook. Mentre parlava con i suoi followers l’uomo, un 32enne, ha improvvisamente perso il controllo della vettura finendo contro un muretto”, denuncia Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook.

“Per fortuna non ha riportato ferite gravi e non ha coinvolto altre persone in questa follia. Siamo basiti. Le regole della strada stanno diventando un optional ormai, da seguire solo se si ha voglia”.

“Questo folle avrebbe potuto ammazzarsi o uccidere altre persone innocenti. Un totale incosciente, di come ce ne sono troppi sulle nostre strade”.

“Purtroppo se ogni giorno aumenta il numero di incidenti è anche per queste idiozie. Ci auguriamo che venga punito duramente come merita, partendo dalla revoca immediata della patente. Questi soggetti non possono stare in strada, solo così onoriamo la memoria delle tante vittime innocenti di incidenti”, conclude Borrelli.