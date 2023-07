59enne precipita con la jeep in una scarpata a Brumano, ritrovato senza vita dal figlio e dalla moglie

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Era appena rientrato dal Cammino di Santiago, e aveva deciso di salire verso la baita di famiglia. Per cause ancora da accertare però, la vettura sulla quale procedeva ha perso aderenza con l’asfalto, e l’uomo è precipitato lungo la scarpata.

La salita verso la baita

Aveva deciso di passare qualche giorno di tranquillità nella baita di famiglia, una casa che si trova a Sant’Omobono Terme, in Valle Imagna, poco sopra il comune di Brumano, in provincia di Bergamo, in Lombardia.

Purtroppo però il 59enne Marco Angiolini, in quella baita, non è riuscito ad arrivarci. E quando la moglie Antonella, nella giornata di ieri – venerdì 28 luglio – preoccupata dal silenzio del marito ha iniziato a chiamarlo, senza ottenere risposta, ha capito che qualcosa non andava.

Fonte foto: Tuttocittà.it Sant’Omobono Terme, comune in provincia di Bergamo nel quale ha perso la vita il 59enne Marco Angiolini

La donna allora, in compagnia del figlio Simon, ha cominciato a camminare lungo la strada sterrata continuando a telefonare al marito, fin quando i due non hanno udito la suoneria del cellulare dell’uomo provenire da un punto oltre il ciglio della carreggiata. Ma nessun veicolo appariva alla vista, così il figlio della coppia ha deciso di calarsi lungo il terreno scosceso.

Il ritrovamento della jeep

Lungo la scarpata, circa una quindicina di metri al di sotto della strada, Simon Angiolini ha ritrovato la jeep del padre, evidentemente precipitata dopo essere uscita fuori strada, andata a terminare la sua caduta contro due rocce.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono giunti sul posto intorno alle ore 20 con un’ambulanza del 118, le squadre dei vigili del fuoco, i volontari del Soccorso alpino e i carabinieri della stazione di Sant’Omobono.

Purtroppo però, quando Simon ha raggiunto il veicolo il padre era già privo di vita. Durante le complicate operazioni di recupero, sul posto è giunta anche la figlia della coppia, Suyen.

Una dinamica ancora da chiarire

Il recupero della vettura ha richiesto circa due ore, durante le quali è stato anche necessario disboscare parzialmente alcuni passaggi. Già in serata è arrivato il nulla osta per i funerali dal pm di turno, mentre i carabinieri hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento pare probabile che la vettura dell’uomo, rientrato da pochi giorni da Santiago di Compostela dopo aver percorso il Cammino in compagnia della moglie, abbia perso aderenza con il terreno nel mezzo di una curva, ragione per cui la jeep ha tagliato la strada, finendo direttamente verso la scarpata.