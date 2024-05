Cassazione conferma 27 anni a Del Grosso per l'omicidio Sacchi, disposto appello bis per Anastasiya Kylemnyk

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso, l’autore materiale dell’omicidio di Luca Sacchi, e ha disposto un nuovo processo per Anastasiya Kylemnyk, l’ex fidanzata del personal trainer. Appello bis anche per Paolo Pirino e Marcello De Propris.

Condanna a 27 anni per Del Grosso

I giudici della Cassazione hanno quindi deciso di confermare la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso, l’autore materiale dell’omicidio di Luca Sacchi avvenuto a Roma il 24 ottobre del 2019 davanti al pub John Cabot.

La decisione della Cassazione conferma quanto già deciso in Appello lo scorso giugno, quando per Del Grosso erano stati chiesti 27 anni. Una sentenza che, all’epoca, aveva soddisfatto i genitori del personal trainer ucciso.

Appello bis per Anastasiya, Pirino e De Propris

Da rifare, invece, il processo per l’ex fidanzata di Sacchi Anastasiya Kylemnyk, per la quale in appello erano stati chiesti 3 anni. La Cassazione, infatti, ha deciso di annullare la condanna emessa dalla corte d’Assise d’Appello di Roma.

Stesso vale anche per Paolo Pirino e Marcello De Propris, per i quali è stato disposto un nuovo processo d’appello. Pirino è considerato il complice di Del Grosso nell’aggressione, De Propris, invece, consegnò l’arma del delitto.

Per entrambi era arrivata la condanna a 14 anni e 8 mesi di carcere. Pena che, data la decisione della Cassazione, dovrà essere ricalcolata.

Il caso di Luca Sacchi

Luca Sacchi, 24enne romano figlio di un ristoratore del centro storico della Capitale, ha perso la vita nel corso di quella che sembrava essere una rapina finita male nei pressi del pub John Cabot nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019. Palcoscenico della tragedia è stata via Franco Bartoloni, nel quartiere dell’Appio Latino, dove Luca si trovava in compagnia della fidanzata Anastasiya Kylemnyk per una passeggiata.

Il personal trainer è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa, a bruciapelo e senza possibilità di scampo. Sembrava il copione di una rapina riuscita male, ma nelle ore successive alla tragedia il quadro si è arricchito di dettagli e mistero che ha svelato molto di più, tirando in ballo anche l’ex fidanzata, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti