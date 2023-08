36enne muore annegato sotto gli occhi degli amici a San Vincenzo: salvati altri bagnanti dal mare mosso

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un uomo di 36 anni è morto per annegamento, dopo essere stato travolto dalle onde e trascinato via dalla corrente. Recuperato già privo di conoscenza, è poi morto sul posto. Salvati altri quattro bagnanti sulla stessa spiaggia, nessuno è in pericolo di vita.

La tragedia a San Vincenzo

La vittima, un uomo di 36 anni, è annegata nel primo pomeriggio di oggi – domenica 6 agosto – a San Vincenzo, comune della provincia di Livorno, in Toscana, davanti la spiaggia di Rimigliano, nei pressi del Lago Verde.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, il 36enne era un turista originario di Grassina, (frazione del comune di Bagno a Ripoli, nel Fiorentino), che è stato sorpreso e travolto dalle onde. Le forti correnti poi, causate dai venti di Maestrale che stanno sferzando la costa toscana, lo hanno trascinato via.

Recuperato e riportato a riva dai bagnini già privo di conoscenza, fin da subito le condizioni nell’uomo sono apparse molto gravi.

L’arrivo dei soccorsi

In breve tempo sul posto è accorso il personale sanitario della Croce Rossa di Venturina con il medico del 118, un’ambulanza della Misericordia di Castagneto con l’infermiere, della Misericordia di San Vincenzo e della Croce Rossa di San Vincenzo.

Oltre al personale medico, sono giunti sul posto gli operatori della capitaneria di porto, i carabinieri di San Vincenzo e l’elisoccorso Pegaso della Regione che, arrivato da Grosseto, ha calato con un verricello un medico direttamente sulla spiaggia.

Il salvataggio degli altri bagnanti

Nonostante i disperati tentativi di rianimare l’uomo però, proseguiti per circa un’ora, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto sul posto davanti agli occhi attoniti degli amici dell’uomo e degli altri bagnanti presenti.

L’allarme era stato lanciato da diversi bagnanti, che avevano visto diverse persone in difficoltà nel mare agitato. Altre quattro o cinque persone sono state soccorse e salvate in mare dai bagnini, con l’aiuto di diverse persone che erano presenti sulla spiaggia.

Un 19enne annegato in Puglia

Sempre nella giornata di oggi, un giovanissimo turista è annegato nelle acque di Gallipoli, in Puglia, in uno dei posti più frequentati del Salento durante l’estate.

La vittima, un 19enne di origine albanese, risiedeva a Bari. Nulla da fare per il personale del 118, che non è riuscito a salvargli la vita. Affidato ai carabinieri il compito di accertare le cause del decesso del giovane.