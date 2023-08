Turista 20enne muore annegato nel mare di Lavagna: si suppone un arresto cardiaco tra le onde

Un turista francese di 20 anni è morto annegato mentre faceva il bagno a Lavagna, in provincia di Genova. L’allarme è scattato intorno alle 16:30 di giovedì 3 agosto, quando i suoi amici hanno notato che le onde lo stavano spingendo troppo a largo impedendogli di tornare indietro e riconquistare la riva. I soccorritori sono riusciti a trasportarlo in ospedale, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Turista francese di 20 anni muore annegato a Lavagna

Come riporta ‘Primo Canale’, il ragazzo di 20 anni stava facendo il bagno sulla spiaggia di fronte alla stazione di Lavagna, nel Genovese.

Il turista si trovava in acqua insieme ad altri compagni di viaggio con i quali era ospite presso un campeggio, quando all’improvviso è stato trascinato a largo dalle onde.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un turista francese di 20 anni è morto affogato mentre faceva il bagno nel mare di Lavagna

Come riporta ‘Il Secolo XIX’ il giovane non riusciva a tornare indietro sotto gli occhi dei suoi amici.

Per questo i bagnanti hanno lanciato l’allarme chiamando il 118.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto insieme alla Croce Verde locale e l’automedica Tango 1. I soccorritori hanno subito raggiunto il ragazzo a largo e lo hanno riportato a riva.

Il giovane turista è stato dunque trasportato all’ospedale di Lavagna con codice rosso. ‘Genova 24’ scrive che si suppone che il 20enne sia arrivato in ospedale in arresto cardiaco. Il decesso è stato constatato al pronto soccorso.

Il riconoscimento del corpo è stato affidato alla giovane fidanzata.

‘Il Secolo XIX’ scrive che per le comunicazioni con la famiglia e gli amici l’ospedale ha messo a disposizione uno psicologo e un interprete.

Il precedente a Tarragona

Nei giorni scorsi un’altra tragedia si è consumata a Tarragona, in Spagna, dove un turista italiano di 40 anni è morto nelle acque della spiaggia Miracle.

L’uomo si era gettato in acqua per soccorrere una coppia di giovani in difficoltà per via delle onde. La coppia non riusciva a raggiungere la riva, quindi l’italiano era intervenuto per aiutarli.

Nel frattempo i due giovani erano riusciti a mettersi in salvo, ma per il 40enne non c’era più niente da fare.