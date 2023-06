35enne trovato morto in casa a Napoli: era steso sul letto con un grosso taglio all'addome

Un 35enne è stato trovato senza vita in una casa a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

L’uomo aveva origini nigeriane

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, era di origini nigeriane.

Ul 35enne steso sul letto e senza vita

La vittima è stata trovata stesa sul letto con un grosso taglio all’addome.

Fonte foto: ANSA

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto, in traversa Ponte Riccio, si sono precipitati gli agenti del Commissariato di Giugliano e della Squadra mobile della Questura di Napoli, che hanno avviato gli accertamenti.