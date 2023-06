25enne si tuffa nel lago di Garda a Sirmione e non riemerge: salvato dal bagnino, è gravissimo

Gravissimo un turista italiano di 25 anni. Il giovane, sabato 24 giugno, intorno alle 13.30, dopo un tuffo nel lago di Garda non è riemerso. L’allarme è stato lanciato dai bagnanti che hanno assistito alla scena. Dopo essere stato portato a riva, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza, in elicottero, all’ospedale di Desenzano.

L’incidente a Sirmione alla spiaggia Giamaica

L’incidente che ha visto protagonista il ragazzo è avvenuto a Sirmione, alla spiaggia Giamaica, noto lido del lago di Garda. Il 25enne, come riferito dalle testate locali, dopo essersi tuffato non ha più raggiunto la superficie.

I primi ad accorgersi della mancata riemersione del giovane sono stati i bagnanti presenti sul posto che hanno lanciato l’allarme. A riportare il ragazzo a riva è stato il bagnino.

L’intervento della guaria costiera

Il 25enne è stato tratto sulla terra ferma privo di conoscenza. Subito sono iniziate le manovre di rianimazione. Nel frattempo è intervenuta la Guardia Costiera con il gommone e la moto d’acqua mentre l’idroambulanza della Croce Rossa, con il defibrillatore a bordo, ha proseguito le operazioni.

Il trasporto in ospedale con l’elisoccorso

La centrale operativa ha poi disposto l’intervento dell’elisoccorso. Medici e infermieri hanno continuato le manovre di rianimazione anche in volo e fino all’arrivo in ospedale, dove il 25enne resta ricoverato in condizioni critiche.