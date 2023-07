16enne di Giussano ruba l'auto alla madre per fare video social e avere like: 16mila euro di multa

Un 16enne, assieme ad alcuni suoi amici, ha preso di nacosto l’auto della madre per girare dei video da mandare sui social. I carabinieri di Giussano sono andati in fondo alla faccenda e alla fine hanno fatto una maxi multa da 16mila euro, oltre naturalmente a stabilire il fermo della vettura, una Fiat 500 nera.

La macchina presa di nascosto mentre la madre era fuori casa

Le scorribande dei giovanotti sono durate due giorni. I carabinieri, alcune notti fa, sono stati chiamati per un possibile furto di una Fiat 500 nera di proprietà di una donna 38enne brianzola, che da qualche giorno era via di casa. Alla fine si è scoperto che non c’è stato alcun furto, l’auto l’aveva in mano il figlio della donna. A farle sapere che la vettura non era stata rubata, suo padre, cioè il nonne del 16enne, che ha trovato la Fiat 500 danneggiata e con le chiavi inserite vicino al cimitero.

I carabinieri hanno sentito sia il nonno sia il nipote 16enne ed hanno notato delle incongruenze nel racconto. Sono poi risaliti alla verità: il ragazzo aveva sottratto di nascosto l’auto, all’insaputa della madre e del nonno.

Fonte foto: ANSA

16enni alla guida per realizzare video per i social

A bordo del mezzo, con altri tre coetanei, ha girato video da pubblicare sui social. Come riferisce Repubblica, i ragazzi, trovate le chiavi della Fiat 500, avevano deciso di provare a guidarla nel cortile condominiale. Ma quelle poche manovre non bastavano: così i quattro sono andati in strada, alternandosi alla guida e filmandosi a vicenda tra le strade di Giussano e dei comuni limitrofi di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza.

Il fine, hanno poi spiegato, era quello di registrare una storia da postare sulla pagina social denominata “maresciallo_ciprendi” e ottenere quanti più like possibile.

La macchina danneggiata

La Fiat 500 in mano ai 16enni ha riportato parecchie botte: fiancate, paraurti e fanali sono stati seriamente danneggiati. Danneggiate pure due auto in sosta e un cancello.

I carabinieri hanno ascoltato anche la nonna del 16enne che ha narrato che qualche giorno prima aveva discusso con il nipote della vicenda degli Youtuber di The Borderline, cercando di fargli comprendere quanto fosse sbagliato agire in un determinato modo.