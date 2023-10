Von de Leyen e Metsola scappano in un rifugio aereo durante la visita a Tel Aviv: il video

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Durante la visita in Israele la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono state costrette a scappare in un rifugio protetto. È successo a Tel Aviv, dove le due esponenti delle istituzioni europee si trovavano quando le sirene antiaeree hanno cominciato a suonare. Immediatamente Metsola e von der Leyen sono state messe al sicuro in un rifugio.

Missili su Tel Aviv durante la visita

Come ormai accade da diversi giorni, Tel Aviv è stata bersagliata dai razzi di Hamas. E la cosa si è ripetuta durante la visita di Roberta Metsola e Ursula von der Leyen, arrivate nel Paese per dare sostegno a Israele dopo l’attacco subito il 7 ottobre al confine con la striscia di Gaza.

“L’obiettivo di Hamas è sradicare la vita ebraica dalla terra e sono passati all’azione. Questo è l’attacco più atroce contro gli ebrei dai tempi dell’Olocausto”, ha detto Ursula von der Leyen.

Fonte foto: ANSA

Von der Leyen: “L’Europa è al fianco di Israele”

“Pensavamo che non sarebbe mai più potuto accadere, eppure è successo. Di fronte a questa tragedia indicibile, c’è solo una risposta possibile: l’Europa è al fianco di Israele. E Israele ha il diritto di difendersi. Anzi, ha il dovere di difendere il suo popolo”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen incontrando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Poco prima, su X, la stessa von der Leyen aveva ribadito la vicinanza dell’Europa a Israele: “Siamo qui per esprimere la nostra solidarietà al popolo israeliano in seguito al terribile attacco terroristico di Hamas”.

Metsola e von der Leyen hanno visitato il kibbutz di Kfar Azza, uno dei più colpiti dall’attacco di Hamas la scorsa settimana.

Metsola: “Dobbiamo e possiamo stoppare Hamas”

“Il Parlamento europeo ha espresso la più ferma solidarietà al popolo d’Israele. Noi dobbiamo e possiamo stoppare Hamas e possiamo lavorare assieme sulle conseguenze umanitarie che stiamo affrontando”, ha detto la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola incontrando, assieme alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente d’Israele Isaac Herzog.

“Il terrore non prevarrà. Il modo in cui rispondiamo è importante. Possiamo – dobbiamo – fermare Hamas. E fare il possibile per mitigare le conseguenze umanitarie”, ha aggiunto Metsola.

“Gli atti indicibili commessi da Hamas in questo luogo passeranno all’infamia mondiale. Hamas è un’organizzazione terrorista. Non rappresentano le aspirazioni del popolo palestinese, le ostacolano. La loro brutalità non potrà mai essere giustificata”, ha scritto Metsola su X.