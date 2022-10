Vladimir Putin vuole salvare il suo yacht di lusso sfuggendo alle sanzioni: scortato dai militari, quanto vale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mentre la guerra in Ucraina è arrivata al suo 224esimo giorno e gli effetti del conflitto si fanno sentire in maniera decisa sull’economia dei Paesi europei, Vladimir Putin cerca ancora una volta di fuggire alle sanzioni inflittegli dopo l’invasione ucraina. Tra i beni non ancora bloccati allo zar c’è infatti il suo “Graceful”, il super yacht che da febbraio sfugge ai controlli navigando nelle acque internazionali per non cadere nelle grinfie dell’Europa.

Lo yacht di Putin scortato in mare

Dal 7 febbraio scorso, prima che scoppiasse la guerra e col sentore che qualcosa si sarebbe mosso al confine con l’Ucraina, l’Ue aveva inflitto a Putin delle sanzioni tra cui anche il “sequestro” del suo super yacht. “Graceful”, ribattezzato successivamente “Kosatka” (Balena assassina), ha quindi preso il largo dalle acque della Germania dove si trovava per cercare riparo e fuggire dalla grinfie internazionali.

Per diverse settimane l’imbarcazione è stata vista navigare in acque fuori dalla giurisdizione dei singoli paesi che, loro malgrado, non sono potuti intervenire. Nelle scorse settimane è stato anche avvistato con tanto di scorta, con una nave dell’armata russa a seguire gli spostamenti per garantire sicurezza e intimorire chi può avere intenzione di avanzare o colpire lo yacht.

Quanto vale lo yacht di Putin

Dotato di una piscina coperta, che si trasforma in un teatro, una pista da ballo e anche una pista di atterraggio per elicotteri, il super yacht di Vladimir Putin è un vero e proprio gioiello galleggiante. Può ospitare fino a 12 ospiti che possono intrattenersi col vodka bar e una cantina per vini, che può contenere fino a 400 bottiglie. È in possesso del presidente russo dal 2014, anche se attualmente risulta essere di proprietà della JSC Argument, società con sede a Mosca e collegata a Putin.

Secondo le stime si tratta di una imbarcazione dal valore di circa 119 milioni di dollari, un vero e proprio tesoro in mano all’inquilino del Cremlino. Proprio per il suo valore i governi occidentali gli hanno sin da subito dato la caccia, insieme a tutti quei beni che lo zar, così come gli altri oligarchi, possiedono in giro per il mondo.

Dove si trova lo yacht

Dalla fuga in fretta e furia dalla Germania a oggi lo yacht di Putin è stato visto in più luoghi. L’ultimo avvistamento, secondo quanto riferito da Forbes, è del 25 settembre al largo dell’Estonia. Nel Mar Baltico a ovest dell’isola estone, infatti, l’imbarcazione è stata fotografata da Carl Groll, un fotografo collaboratore di TheYachtPhoto.com, che ha notato il dettaglio del cambio nome.

Tra le varie tappe del suo viaggio c’è stata anche Kaliningrad, ma non si sa altro sui movimenti in quanto il transponder dello yacht è spento almeno dal 30 agosto, stando al sito che localizza le navi MarineTraffic.