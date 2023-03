Il video della pioggia di vermi in Cina è una fake news: cos'è successo davvero a Liaoning

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Immaginate di uscire di casa e trovarvi sotto a una pioggia di “vermi”. In queste ore sta facendo il giro del web un video virale su TikTok proveniente dalla Cina, in cui si vedono delle auto ricoperte da organismi che hanno tutto l’aspetto di essere dei vermi, mentre dei passanti camminano sul marciapiede con gli ombrelli per ripararsi dalla presunta pioggia di invertebrati. Ma cosa c’è di vero?

Il video virale

Le immagini provenienti dalla provincia cinese di Liaoning hanno immortalato il fenomeno che ha provocato stupore, e a molti anche ribrezzo, scatenando la fantasia degli utenti sui social. Secondo una delle ipotesi che stanno circolando con più insistenza sul web i “vermi” sarebbero finiti in un tifone e si sarebbero così sollevati da terra per poi ricadere sulla città.

WATCH 🚨 China citizens told to find shelter after it looked like it started to rain worms pic.twitter.com/otVkuYDwlK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 10, 2023

Le piogge di animali

In rare occasioni sono stati registrati nel mondo singolari eventi meteorologici di animali che piovono dal cielo, come pesci e rane. Questi eventi sono spesso associati a tornado o forti tempeste, che possono risucchiare oggetti dal mare o dal terreno e trasportarli nell’atmosfera prima di farli ricadere al suolo.

Tra i casi simili più famosi la pioggia di gamberetti in Sri-Lanka nel 2012 e di pesci nel 2014, oppure la pioggia di girini in Giappone nel 2009.

Nella piccola città di Yoro in Honduras il fenomeno della caduta di centinaia di piccoli pesci è conosciuto come “Lluvia de Peces”, simile a quello segnalato in Texas alla fine del 2021.

I fiori di pioppo

Si tratta però di episodi anomali e, molto più probabilmente, ad essere piovuti dal cielo nella provincia di Liaoning sarebbero dei fiori di pioppo, molto diffusi in questa parte della Cina, che hanno una forma simile ai vermi.

È abbastanza normale che in determinati periodi questi fiori possano cadere numerosi per strada e sulle auto e chi non ha familiarità con questo fenomeno può scambiarli a prima vista per i piccoli animaletti invertebrati.

Al momento le autorità cinesi non hanno fornito dettagli né dato spiegazioni ufficiali sul video che sta facendo rimbalzando da una parte all’altra del web.