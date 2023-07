Video di Michael Jordan e Magic Johnson in vacanza a Capri con Samuel Jackson: si canta Nel blu dipinto di blu

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’irresistibile isola di Capri continua a stregare i VIP di tutto il mondo. In un video rapidamente diventato virale, l’ex cestista Magic Johnson ha recentemente condiviso la sua esperienza, attraverso il suo profilo Twitter, durante una serata speciale trascorsa in un ristorante caprese insieme all’ex collega Michael Jordan. Insieme alle due leggende del basket, l’attore Samuel L. Jackson e altre personalità note, che si sono prodotte in una performance canora insolita, “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

I due MJ a Capri

Durante ogni estate, Magic Johnson non manca mai di fare tappa nel nostro paese, soprattutto sull’amata isola di Capri, dove ama trascorrere del tempo con sua moglie Cookie e la sua famiglia.

Questa volta, ha avuto il piacere di ospitare una compagnia davvero speciale, poiché tra gli invitati si è aggiunto anche il suo grande amico Michael Jordan, accompagnato dalla moglie Yvette.

Una comitiva di VIP

Insieme alle due coppie, inoltre, erano presenti anche l’attore Samuel L. Jackson con la sua compagna LaTanya e il personaggio televisivo televisiva Greg Mathis con la signora Linda.

Infine, si è unita al gruppo la potente coppia composta da John e Vicki Palmer: il primo ex consigliere del senatore Bob Dole, la seconda ex dirigente di Coca Cola per 25 anni, entrambi ora imprenditori di successo.

La foto e il video della cena

Durante la cena, è stata scattata una foto di gruppo che Magic ha voluto condividere sul suo account Twitter. Inoltre, è stato realizzato anche un video, mentre il personale del ristorante ha coinvolto Magic e Michael nel canto collettivo di “Nel blu dipinto di blu” a conclusione della cena, per divertimento di tutti i presenti.

Magic Johnson e Micheal Jordan sono amici da molto tempo, sin dai tempi dei loro epici duelli in campo. Johnson ha avuto l’onore di “battezzare” Jordan durante le sue prime finali NBA nel 1991, vinte dai Chicago Bulls.

La loro amicizia si è consolidata ulteriormente durante le Olimpiadi di Barcellona nel 1992 e si è mantenuta nel corso degli anni. Magic ha sempre considerato Jordan come “il più grande giocatore di basket di tutti i tempi”, come ha scritto anche nel tweet celebrativo della particolare serata italiana.

L’isola Capri e i VIP

L’incontro tra queste due leggende del basket e le altre celebrità presenti ha sicuramente ricordato come Capri sia una meta turistica ambita da molti VIP, basti pensare a quante personalità dello spettacolo hanno casa sull’isola (come Christian De Sica e Carlo Verdone).

Il contenuto sul profilo Twitter di Magic Johnson rappresenta l’ennesimo spot positivo per l’isola campana, ma non si può dire lo stesso delle immagini circolate sul web il 10 luglio, con il video di tre individui sorpresi mentre si abbandonavano a comportamenti sessuali espliciti nella Funicolare di Capri.

Le telecamere di sorveglianza presenti nella funicolare hanno immortalato l’intero episodio, con le autorità competenti informate dell’accaduto e verso l’adozione di provvedimenti seri.